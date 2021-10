Em Icó, Polícia recupera R$ 45 mil roubados após suspeito se entregar

A Polícia Civil (PC-CE) recuperou o valor de R$ 45 mil, levados durante um roubo na tarde da última terça-feira, 26. A vítima era um funcionário de um estabelecimento comercial, localizado no Centro do município de Icó, a 384 km de Fortaleza. O suspeito se apresentou espontaneamente na unidade policial e realizou a devolução do valor.

Para localizar o autor do roubo e o malote de dinheiro, as imagens registradas por câmeras de segurança e o apoio do Sistema de Videomonitoramento do Estado foram primordiais. Após o levantamento dos registros, um possível suspeito foi identificado. Segundo a PC, após o roubo, o homem teria fugido para o município de Iguatu, a 440 km da Capital.

O suspeito, sentindo-se pressionado com o avanço dos trabalhos policiais, se apresentou espontaneamente na Delegacia Regional de Icó. Com ele, o valor em espécie também foi recuperado. A Polícia Civil continua o trabalho investigativo para descobrir possível participação de outras pessoas no crime.



