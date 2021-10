Ceará registra chuva em 15 cidades neste fim de semana

As dez maiores médias se concentram na região do Cariri

Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados às 10h50min deste domingo, choveu em quinze municípios cearenses. As dez maiores médias se concentram na região do Cariri.

As cidades que registram chuvas foram: Deputado Irapuan Pinheiro, Fortaleza, Pindoretama, Iracema, Pacoti, Ibiapina, Coreaú, Maranguape, Aratuba, Maracanaú, Acarape, Paracuru, Itapiúna, São Gonçalo do Amarante, Itapipoca.

A previsão do tempo para os próximos dias é que Umidade Relativa (UR) do ar apresente valores entre 20% e 40% no centro-sul do Ceará e na macrorregião da Ibiapaba no período da tarde. No decorrer da noite a UR deverá apresentar valores superiores a 40%.

Em relação ao vento, há uma tendência de rajadas de vento pontual no Estado, principalmente na faixa litorânea, em Jaguaribana e em Ibiapaba.

Dez maiores postos com chuvas

Sábado, 30

Deputado Irapuan Pinheiro/Posto: Betânia: 27mm

Fortaleza/Posto: Castelão: 19mm

Pindoretama/Posto: Pindoretama: 18mm

Iracema/Posto: AC.Santo Antônio Bastiões: 16mm

Pacoti/ Posto: Pacoti: 13mm

Ibiapina/Posto: Santo Antônio da Pindoba): 12.3mm

Coreaú/ Posto: Sítio Urubu: 9mm

Maranguape/Posto: Olho D’água: 8mm

Aratuba/Posto: Camarão: 8mm

Aratuba/Posto: Aratuba: 6mm

Domingo, 31

Maracanaú/Posto: Maracanaú: 40mm

Maranguape/Posto: Olho D’água: 40mm

Maranguape/Posto: Tanques: 32mm

Acarape/Posto: Acarape: 21mm

Aratuba/Posto: Camarão: 14.2mm

Maranguape/Posto: Maranguape: 13mm

Paracuru/Posto: Paracuru: 13mm

Itapiúna/Posto: Fazenda Boa Vista: 13mm

São Gonçalo Do Amarante/Posto: Santo Amaro: 12.3mm

Itapipoca/Posto: Arapari: 12mm



