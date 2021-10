Taxista recebe dinheiro por engano e procura a Polícia para devolver a quantia

Com o auxílio da Polícia Civil do Estado do Ceará, um taxista de 49 anos conseguiu devolver uma quantia que havia sido transferida por engano para a sua conta. O caso foi registrado na tarde dessa sexta-feira, 29, em uma unidade de polícia localizada no bairro Aldeota, em Fortaleza. O valor foi repassado por uma mulher de 58 anos, que utilizaria o dinheiro para dar continuidade a um tratamento de câncer.

Após o taxista procurar o 2º Distrito Policial (DP) para informar que havia recebido determinada quantia por engano em sua conta bancária, as diligências foram iniciadas. Os policiais do 2º DP conseguiram localizar a mulher, que teve o valor devolvido para a sua conta novamente.

Sobre o assunto PM baleado em assalto morre após 16 dias internado

Bebê com menos de um quilo passa por cirurgia cardíaca em Hospital do Cariri

Homem é preso em flagrante suspeito de estuprar enteada de 13 anos em Caucaia

Homem é atropelado e morre em Guaraciaba do Norte

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima explicou que o dinheiro transferido erroneamente seria utilizado para pagar os custos dos medicamentos e dos procedimentos referentes ao câncer que está tratando atualmente.

Segundo a Polícia Civil, se apropriar de algo alheio vindo ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza, é crime previsto no artigo 169 do Código Penal, resultando em multa e detenção de um mês a um ano.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags