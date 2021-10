Bebê de um ano e sete meses morre afogado em tanque de água

17:42 | Out. 31, 2021

O caso aconteceu no município de Quixeramobim

Uma bebê de um ano e sete meses morreu afogado ao cair em um tanque de água no distrito de Riacho Verde II, em Quixeramobim, no Sertão Central do Estado. O afogamento aconteceu na tarde deste sábado, 30.

Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram na ocorrência, onde realizaram os primeiros levantamentos sobre os fatos. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Quixadá e transferido para a Delegacia Municipal de Quixeramobim, que segue investigando a morte.



