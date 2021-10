80% das praias do Ceará estão próprias para banho; veja quais são

No litoral oeste, as praias da Baleia e de Jericoacoara estão impróprias. Já no litoral leste, todas as praias estão liberadas para banho

Quase 80% das praias do litoral cearense estão em condições adequadas para banho, segundo os novos boletins de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), divulgados nessa sexta-feira. 29. Dos 67 pontos monitorados, 51 encontram-se próprios.

Em Fortaleza, 20 trechos estão em conformidade. As praias do Futuro e de Iracema se destacam com mais postos adequados para banho. Já a parte oeste da Cidade concentra o maior número de pontos impróprios, especialmente da Barra do Ceará até o espigão próximo à avenida Doutor Theberge.

No litoral oeste, as praias da Baleia e de Jericoacoara chamam a atenção: estão impróprias para banho. Já as praias de Bitupitá e do Preá estão em alerta. Outros 14 pontos estão em condições adequadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já no litoral leste, todas as praias estão liberadas para banho. Entre elas estão Porto das Dunas, Canoa Quebrada, Morro Branco e Iguape.

Veja as listas completas abaixo:

Fortaleza - Praias próprias para banho

Posto 1- Entre o Posto dos Bombeiros 08 até a foz do Rio Cocó

Posto 2 - Entre os Postos dos Bombeiros 07 e 08

Posto 3 - Entre os Postos dos Bombeiros 06 e 07

Posto 4 - Entre o Posto dos Bombeiros 06 até a Praça 31 de Março

Posto 5 - Entre a Praça 31 de Março até Posto dos Bombeiros 04

Posto 6 - Entre os Postos dos Bombeiros 03 e 04

Posto 7 - Entre os Postos dos Bombeiros 02 e 03

Posto 8 - Entre os Postos dos Bombeiros 01 e 02

Posto 9 - Entre a rua Ismael Pordeus até Posto dos Bombeiros 01

Posto 10 - Entre o Farol até a rua Ismael Pordeus

Posto 67 - Entre a foz do Rio Cocó e a rua Sabiaguaba

Posto 15 - Entre a Volta da Jurema até foz do Riacho Maceió

Posto 17 - Entre a rua José Vilar e o Espigão da Desembargador Moreira

Posto 18 - Entre Espigão da Rui Barbosa até a rua José Vilar e o Espigão

Posto 19 - Entre os Espigões da rua João Cordeiro e Av. Rui Barbosa

Posto 20 - Entre o Aquário até o Espigão da rua João Cordeiro

Posto 21 - Entre o INACE (Ind. Naval do Ceará) até o Aquário

Posto 22 - Entre a Rua Padre Mororó até a Av. Alberto Nepomuceno

Posto 23 - Entre a Av. Philomeno Gomes até a Rua Padre Mororó

Posto 25 - Entre a Av. Pasteur até a Rua Jacinto Matos

Fortaleza - Praias impróprias

Posto 11 - Farol

Posto 12 - entre a Praia dos Botes e o Farol

Posto 13 - Entre o Monumento do Jangadeiro até a Praia dos Botes

Posto 14 - Entre a foz do Riacho Maceió e o Monumento dos Jangadeiros

Posto 22 - Entre a Rua Padre Mororó até a Av. Alberto Nepomuceno

Posto 24 - Entre a Rua Jacinto Matos até a Av. Philomeno Gomes

Posto 25 - Entre a Av. Pasteur até a Rua Jacinto Matos

Posto 26 - No espigão entre a avenida Dr. Theberge e a rua Boa Esperança

Posto 27 - Entre a Rua Seis Companheiros até a Rua Francisco Calaça

Posto 28 - Entre a Rua Lagoa do Abaeté até a Rua Seis Companheiros

Posto 29 - Entre a Rua das Goiabeiras até a Rua Lagoa do Abaeté

Posto 31 - Barra do Ceará

Litoral Oeste - Praias próprias para banho

Icaraí

Tabuba

Cumbuco

Lagamar do Cauípe

Taíba

Pecém

Paracuru

Lagoinha

Flecheiras

Mundaú

Icaraí de Amontada

Almofala

Arpoeiras

Camocim - próximo a travessia das balsas



Litoral Oeste - Praias impróprias

Baleia

Jericoacoara

Litoral Oeste - Praias em alerta

Bitupitá

Cruz - Praia do Preá

Litoral Leste - Praias próprias para banho

Cofeco

Porto das Dunas

Prainha

Presídio

Iguape

Barro Preto

Batoque

Barra Nova

Tabubinha

Morro Branco Velho

Praia das Fontes

Canto Verde

Pontal de Maceió

Canoa Quebrada

Majorlândia

Quixaba

Redonda

Tags