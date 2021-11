Confira programação do Dia dos Finados no Ceará e o que funciona

No próximo dia 2 de novembro, o país celebra o Dia dos Finados. A data é considerada feriado nacional e homenageia os mortos

Nesta terça-feira, 2 de novembro, o País prestará homenagens aos seus mortos no feriado do Dia de Finados. Por isso, O POVO compilou algumas programações promovidas por templos religiosos e pelos próprios cemitérios. Além disso, apesar de a data ser considerada feriado nacional, alguns estabelecimentos comerciais terão o funcionamento normal; outros estabelecimentos podem fechar as portas ou funcionar em horários diferenciados.

Cemitérios

Os cemitérios estão se preparando para receber os familiares com entes queridos mortos. A maioria das necrópoles privadas contará com presença de eventos religiosos, além de transmissões virtuais e visitas presenciais. No caso dos cemitérios públicos, apenas a visitação foi organizada pela Prefeitura.

Jardim Metropolitano



O Cemitério Parque e Crematório Jardim Metropolitano ficará aberto apenas para visitação. A celebração do evento do Dia de Finados será realizada de forma online para evitar aglomerações. O local funcionará das 7 às 17 horas.

Endereço: Sexto Anel Viário, S/Nº, Eusébio

Parque da Paz

O cemitério Parque da Paz terá celebração iniciada às 9 horas com missa campal. A celebração será presencial, com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube do Parque da Paz. O parque abre às 7 horas. A celebração se inicia às 9 horas.

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 4454 - Passaré





Cemitério São João Batista



O local terá missas às 8h, 10h, 14h e 16h. A entrada para visitação será permitida apenas pelo portão principal, na rua Padre Mororó, e a saída pelo portão lateral.

Endereço: Rua Padre Mororó, S/N - Centro

Cemitério Público de Messejana



Missas: 7h e 16 horas

Endereço: Rua José Severiano, 290

Informações: (85) 3274.7996

Cemitério São Vicente de Paula (Cemitério do Mucuripe)



Missas: 7h, 8h30min, 17 horas

Endereço: avenida Abolição, 3986

Informações: (85) 3263.1538

Cemitério e Crematório Parque da Saudade

Missa virtual: 10h e 16 horas, transmissão pelo Canal do YouTube

Endereço: avenida 4º Anel Viário, KM 22 s/n, Urucutuba, Caucaia

Informações: (85) 3266.1600

Memorial Sol Poente



Missas: 9h e 16 horas

Endereço: Avenida Sol Poente, 8800, Cipó, Caucaia

Informações: (85) 4105.0800 ou 3311.0252

Cemitério São João Batista



Missa: 6 horas

Endereço: Rua Altina Maria de Jesus,96 - Centro, Horizonte

Cemitério Amor e Paz



Missas: 8h e 16 horas

Endereço: Rua Manuel Luiz, 3006, Buenos Aires II, Horizonte

Informações: (85) 3336.2151

Preparação e medidas sanitárias



Todos os cinco cemitérios públicos da Cidade poderão receber visitação normalmente. A Prefeitura de Fortaleza divulgou os calendário de dias e horários.

Cemitério Parque Bom Jardim

Na terça-feira, 2, o equipamento abrirá os portões a partir das 6h e fechará às 18 horas.

Cemitério da Messejana



Na terça-feira, 2, o equipamento estará aberto das 7 às 17 horas.

Cemitério do Mucuripe

Na terça-feira, 2, os portões estarão completamente abertos à visitação das 5h30min às 19 horas.

Cemitério da Parangaba

A visitação no local será liberada na terça-feira, 2, das 8 às 17 horas.

Cemitério do Antônio Bezerra

No ia do feriado de Finados, o cemitério vai abrir das 6 às 18 horas para receber os visitantes.



Reforço frota de ônibus

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) contará com 31 ônibus a mais para atender o público da Capital no feriado do Dia de Finados. O objetivo é garantir coletivos suficientes para os passageiros que deverão se deslocar aos cemitérios dos bairros Siqueira, Conjunto Ceará, Centro e Parangaba. O reforço será realizado pelas equipes nos Terminais de Integração. Para atender as pessoas que irão a cemitérios serão ofertadas linhas especiais que saem dos terminais. Para saber mais, clique aqui.

Controle de tráfego no entorno dos principais cemitérios

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) realizará uma operação especial para o controle de tráfego no entorno dos principais cemitérios da Cidade. Durante o feriado do Dia de Finados, cerca de 80 agentes e operadores de tráfego irão trabalhar nos turnos manhã e tarde para garantir a segurança viária dos locais de visitação. Um dos locais com expectativa de receber o maior público é o Cemitério Parque da Paz. Saiba mais clicando aqui.

Funcionamento de templos religiosos

Confira os horários de alguns templos religiosos e o seu funcionamento na terça-feira, 2, na Capital cearense.

Catedral Metropolitana de Fortaleza, Centro



7h30min - celebração na Capela da Ressurreição, Subsolo da Catedral

12h - Catedral

17h - Capela São Pedro, na Praia de Iracema

17h30min - Igreja do Seminário da Prainha

Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Centro



7h - Santa Missa na Capela São Bernardo

8h - Santa Missa na Capela da Medianeira

14h - Ofício das Almas na Igreja do Carmo

16h - Tarde da Misericórdia na Igreja do Carmo

17h - Santa Missa na Igreja do Carmo

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Montese



6h30min, 8h, 17h e 19h

*A Santa Missa das 8 horas será também transmitida pelas mídias da Paróquia

7h e 19h na Capela Sagrada Família - Bairro Jardim América

*A Santa Missa das 19 horas será também transmitida pelas mídias da Paróquia Missa

Paróquia São Francisco Xavier, Conjunto Esperança



7h e 17h - Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Salette, Bela Vista

8h e 18h30min



Paróquia Bom Jesus dos Aflitos, Parangaba



7h, 9h e 18h - Igreja Matriz Bom Jesus dos Aflitos

08h - Missa na Capela Nossa Senhora de Fátima

16h - Missa na Capela Mãe do Divino Salvador

17h - Missa na Comunidade Anuncia-me

17h - Missa na Capela Santa Cruz, Itaperi

18h - Missa na Capela Sagrado Coração de Jesus

19h - Missa na Capela Santo Expedito



Paróquia Nossa Senhora da Saúde, Mucuripe

7h, 8h30min e17h - Igreja Matriz

18h30min - Capela São Pedro dos pescadores

Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Genibaú

7h, 9h, 17h e 19h

Paróquia São José, Edson Queiroz

19h - Centro de Pastoral -Igreja Matriz São José

17h - Capela Mãe Rainha



O que funciona na Cidade



Enel

A companhia manterá equipes trabalhando normalmente durante o feriado. Operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros estarão trabalhando para garantir o fornecimento de energia em todo o Ceará. Já as lojas de atendimento estarão fechadas na terça-feira, 2.

Comércio

Conforme Convenção Coletiva de Trabalho realizada com o Sindicato dos Comerciários, a abertura do comércio não é caracterizada como ponto facultativo, sendo opcional por parte dos empregadores e lojistas. Assim, algumas lojas podem optar por não funcionar ou ter o horário de funcionamento reduzido, a depender da decisão dos donos de comércios.

Supermercados



O funcionamento é normal, em horário definido pelas próprias instituições. De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho, os supermercados de Fortaleza só fecham nos dias 1º de janeiro e 25 de dezembro, em todos os demais feriados o funcionamento é normal.

Shoppings



Shopping Iguatemi

Nos feriados dos dias 2 e 15 de novembro, o Shopping Iguatemi seguirá seus horários normais de abertura, com lojas e restaurantes atendendo os consumidores das 10 às 22 horas:

- Lojas e Quiosques: das 10 às 22 horas;

- Praças e quiosques de alimentação: das 10 às 22 horas;

- Restaurantes: das 11 às 23 horas;

- Hipermercado Extra: das 7 às 23 horas;

- Lojas Americanas: das 10 às 22 horas;

- Cobasi: das 9 às 21 horas;

- Clínica CLDO: das 8 às 18 horas;

- Lotérica: das 10 às 18 horas;

- Correios: Fechado;

- Laboratório Emílio Ribas: Fechado;

- Detran: Fechado;

- Polícia Federal: Fechado.

North Shopping Fortaleza

O feriado do dia 2 de novembro altera o horário de funcionamento de algumas lojas do North Shopping Fortaleza. Confira:

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10 às 22 horas;

Clínica SIM: 6 às 14 horas;

Clínica Nest: fechada;

Farmácias Pague Menos: 10 às 22 horas;

Farmácias Pague Menos Acesso C: 8 às 22 horas;

Lojas Americanas: 10 às 22 horas;

Oftalmoclínica: fechada;

Santiago Loteria: 10 às 20 horas;

Smart Fit: 8 às 14 horas;

Super Lagoa: 7 às 22h30min.

North Shopping Jóquei



O feriado do dia 2 de novembro altera o horário de funcionamento de algumas lojas do North Shopping Jóquei. Confira:

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10 às 22 horas;

Clínica SantaMed: 07 às 21 horas;

Clínica Vacinart: 10 às 20 horas;

Farmácia Pague Menos: 10 às 22 horas;

Lotérica: fechada.

Via Sul Shopping

O feriado do dia 2 de novembro altera o horário de funcionamento de algumas lojas do Via Sul Shopping. Confira:

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10 às 22 horas;

Caixa Econômica Federal: fechada;

Clínica Sim: 6 às 14 horas;

Farmácias Pague Menos: 10 às 22 horas;

Lojas Americanas: 10 às 22 horas;

Smart Fit: 8 às 14 horas.

Centro Fashion

O horário de funcionamento do Centro Fashion Fortaleza será normal, das 9 às 19 horas. Além da compra física, o cliente pode comprar via Feira Digital, no link: www.centrofashion.com.br/feiradigital.

RioMar Fortaleza e Kennedy

Lojas, quiosques, restaurantes, cinemas e operações de entretenimento dos Shoppings RioMar Fortaleza e Kennedy funcionarão normalmente, das 10 às 22 horas. Exceção para bancose algumas clínicas de saúde, que fecham, além das academias que terão horários diferenciados.

RioMar Fortaleza

Clínica SIM: de 7 às 14 horas;

Loteria Boa Sorte: de 9 às 16 horas;

R2 Academia: de 8 às 16 horas.

RioMar Kennedy

Clínica SIM: de 6h30min às 14 horas;

Loteria Aldeota: de 10 às 19 horas;

Smart Fit: de 8 às 14 horas.

Shopping Parangaba

Lojas, quiosques e praça de alimentação do Shopping Parangaba funcionarão normalmente, das 10 às 22 horas. Clínicas médicas funcionarão de acordo com os agendamentos. Casas lotéricas não abrirão. A Selfit, academia, funcionará de 8 às 14 horas.

Metrofor

As linhas operadas pelo Metrofor em Fortaleza terão funcionamento em horários especiais, no feriado de 2 de novembro, Dia dos Finados. Assim, as Sul, Oeste e Parangaba-Mucuripe funcionarão em horários diferentes dos habituais. Confira abaixo os horários:

Linha Sul:

Saindo da Estação José de Alencar: 07:00, 07: 45, 08: 30, 09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45 e 17:30.

Saindo da Estação Carlito Benevides: 07:00, 07: 45, 08: 30, 09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45 e 17:30.

VLT Parangaba-Mucuripe:

Saindo da Estação Parangaba: 06:30, 07:15, 08:00, 08:45, 09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15 e 17:00.

Saindo da Estação Iate: 06:30, 07:15, 08:00, 08:45, 09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15 e 17:00.

Linha Oeste:

Saindo da Estação Moura Brasil: 07:00, 08: 30, 10:15, 11:45, 13:30, 15:00 e 16:45.

Saindo da Estação Caucaia: 07:45, 09:30, 11:00, 12:30, 14:15, 16:00 e 17:30.



