Etufor reforça frota de ônibus para o feriado de Finados em Fortaleza

16:21 | Out. 30, 2021

Duas linhas especiais e 31 ônibus extras vão operar somente no feriado da próxima terça-feira

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) contará com 31 ônibus a mais para atender o público da Capital no feriado do Dia de Finados, na próxima terça-feira, 2. O objetivo é garantir coletivos suficientes para os passageiros que deverão se deslocar aos cemitérios dos bairros Siqueira, Conjunto Ceará, Centro e Parangaba. O reforço será realizado pelas equipes nos Terminais de Integração.

Para atender às pessoas que irão ao Cemitério Bom Jardim, serão ofertadas duas linhas especiais que saem dos terminais Conjunto Ceará e Siqueira: 970 - Conjunto Ceará/ Cemitério Bom Jardim e 980 - Siqueira/ Cemitério Bom Jardim. As linhas farão o trajeto direto para o Cemitério e devem operar conforme a demanda.

A programação do transporte público será baseada na frota adotada aos domingos. As linhas que operam com esquema especial de deslocamento aos cemitérios terão ampliação de horário de circulação, mudança de equipamento (ônibus maiores) e reforço na frota.

Confira a relação das linhas que atendem nas proximidades de cemitérios públicos:



011 - Circular I



012 - Circular II



015 - Conjunto Ceará/Antônio Bezerra



030 - Siqueira/Papicu/13 de Maio



078 - Siqueira/Mucuripe



084 - Siqueira/ Messejana/Perimetral



097 - Antônio Bezerra/ Siqueira



101 - Beira Rio



110 - Vila do Mar/ Centro



111 - Jardim Iracema



112 - Álvaro Weyne/ Centro



205 - Dom Lustosa/ Antônio Bezerra



311 - Castelão/ Parangaba



319 - Parque São José/Osório de Paiva/Parangaba



338 - Canindezinho



345 - Conjunto Ceará/ Siqueira



357 - Siqueira/ Centro/ Expresso



360 - Siqueira/João Pessoa



361 - Siqueira/ Osório de Paiva/ Parangaba



362 - Siqueira/Vila Manoel Sátiro/Parangaba



378 - Urucutuba/ Siqueira



386 - Planalto Granja Lisboa



605 - José Walter/ BR116/ Av. I



606 - José Walter/ BR116/ Av. N



680 - José Walter/ Papicu/ Cidade Jardim

Linhas especiais que vão operar somente no feriado:



970 - Conjunto Ceará /Cemitério Bom Jardim



980 - Siqueira/Cemitério Bom Jardim

