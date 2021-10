AMC realiza operação especial no entorno dos cemitérios no Dia de Finados

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) realiza nesta terça-feira, 2, uma operação especial para o controle de tráfego no entorno dos principais cemitérios da Cidade. Durante o feriado do Dia de Finados, cerca de 80 agentes e operadores de tráfego irão trabalhar nos turnos manhã e tarde para garantir a segurança viária dos locais de visitação.

Segundo a AMC, um dos locais com expectativa de receber o maior público é o Cemitério Parque da Paz. Por isso, o entorno do local contará com a atuação de 16 agentes durante o dia, a partir das 5 horas. Além disso, o retorno que fica em frente ao cemitério, na avenida Juscelino Kubitschek, será temporariamente fechado, para garantir a fluidez da via.

Haverá um bloqueio em frente ao cemitério da Parangaba. 20 agentes estarão auxiliando os condutores na rua Napoleão Quezado, entre as avenidas Osório de Paiva e Cônego de Castro. No Cemitério Público de Messejana, o bloqueio será na rua Padre Severiano, entre as ruas Palestina e Aleuda, também em frente ao local de visitação.

No Cemitério São João Batista, localizado no Centro, 20 agentes farão o controle de tráfego. Não haverá bloqueios ou desvios no local. No cemitério do bairro Bom Jardim, oito agentes irão auxiliar na travessia de pedestres e controle de tráfego. A mesma ação ocorrerá no cemitério do Mucuripe. Conforme a movimentação nestes locais, os agentes poderão implementar bloqueio.

Durante todo o feriado, a fiscalização e o atendimento de ocorrências ocorrem normalmente. A população pode acionar a AMC por meio do número 190.



