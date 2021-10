Missas e cultos marcam Dia de Finados nos cemitérios da Região Metropolitana de Fortaleza

Em novembro, os cemitérios ganham um protagonismo especial no dia 2, Dia de Finados. Parentes que perderam entes queridos costumam visitar cemitérios, que logo se preparam para atender à demanda. Além de missas, cultos e orações aos falecidos, esses espaços também recebem uma logística diferente de outras datas — uns até com apoio da Polícia Rodoviária e Militar.

O POVO separou algumas programações de cemitérios de Fortaleza e Região Metropolitana. Confira:

Grupo Memorial:

O Grupo Memorial disponibiliza um cronograma especial para que familiares e amigos possam preservar suas lembranças e prestar homenagens aos seus entes queridos. A programação do Dia dos Finados, celebrado no dia 2 de novembro, ocorre no Cemitério Memorial Fortaleza, em Maracanaú (rua Paulo Afonso,1191, Jari) e contempla missas, recepção com saxofonista, revoada de balões, árvores de mensagens de saudade, vendas de artigos religiosos e flores artificiais e naturais.

A primeira missa será celebrada às 8 horas, a segunda, às 10 horas e a terceira e última, às 15 horas. Clientes e visitantes serão recepcionados com saxofonista nos intervalos das 8 às 9h30min, das 10 às 12 horas e das 14 às 16 horas. De manhã, às 9h30min, ocorrerá uma revoada de quatro mil balões e um coro duplo com canções. “A proposta dos balões é uma homenagem a todos aqueles que já partiram. A mensagem dos balões voando ao céu representa muita gratidão por todos os momentos que tiveram junto com essas pessoas e a certeza de que nos reencontraremos um dia”, comenta a vice-presidente do Grupo Memorial, Patrícia Meireles.

Cemitério Memorial Fortaleza

Endereço: Rua Paulo Afonso,1191, Jari - Maracanaú

Programação completa:

- Clientes serão recepcionados com saxofonista: das 8 às 9h30min / das 10 às 12h / das 14 às 16h;

- Primeira missa: 8h;

- Homenagem às 9h30min com revoada de 4.000 balões e um coro duplo com canções;

- Segunda missa: 10h;

- Terceira missa: 15h;

- Uma tela multi imagens para pintura no tamanho 30,00 x 1,40 e uma árvore que receberá mensagens de saudade;

- Vendas de flores artificiais e naturais;

- Vendas de artigos religiosos;

- O setor de vendas estará com promoções e premiações;

- O cemitério estará aberto para visitas das 7h30min às 17h30min;

Cemitério Memorial da Paz

Este ano o Cemitério Memorial da Paz, localizado na CE 065 - Travesso França, 268, presta uma homenagem com programação especial. Intitulada “Minha Estrela no Céu”, a ação visa levar conforto e lembrar do ente que partiu como uma estrela que olha por quem ficou na terra, mas também como um ciclo natural da vida e da morte, em que é preciso aproveitar o que realmente importa.

Programação:

- Culto especial realizado às 10h;

- Chuva de pétalas às 15h;

- Missa campal às 16h.

Cemitério Memorial da Paz

Endereço: CE 065 - Travesso França, 268,

Cemitério Jardim Metropolitano

Localizado no Eusébio, o cemitério Jardim Metropolitano tem recebido visitas durante toda essa semana. As preparações para o 2 de novembro também já se iniciaram, com manutenção dos espaços, pintura de túmulos e placas e limpeza geral. Além disso, o monitoramento de agentes policiais foi pedido. O estacionamento no local tem capacidade para até sete mil veículos e quase 70 mil pessoas passam por lá durante o Dia de Finados, segundo a gerente administrativa, Sandra da Costa.

No dia, estão preparadas uma apresentação da Igreja Adventista às 8 horas, missa campal às 10 horas e uma chuva de flores após esses momentos. Lá, estão mais de 40 mil pessoas sepultadas, e é realizada, anualmente, uma ação chamada Finados Solidários. "A gente dá apoio ao Lar Amigos de Jesus. A gente recolhe alimentos para as crianças e também apoio e assistências a crianças com câncer", conta Sandra.

Jardim Metropolitano

Endereço: Sexto Anel Viário S/Nº, Eusébio

Cemitério Parque da Paz

Na matriz do cemitério Parque da Paz, vão ocorrer quatro missas em diferentes horários. A primeira é já às 7 horas da manhã, seguida de outra às 9 horas, uma terceira missa às 11 horas e uma campal, para encerramento das atividades, às 16h30min.

Parque da Paz

Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek nº 4454, Passaré

Cemitério São João Batista

Localizado na rua Padre Mororó, S/N, Centro de Fortaleza, o cemitério municipal mais antigo de Fortaleza, São João Batista, contará com missas em diferentes horários e apresentação musical. Confira:

7h - Missa com padre Targino

8h - Missa com padre Targino

10h - Missa com Dom José e padre Targino

12h - Missa com padre Afonso

14h - Missa com padre Fernando

16h - Missa com padre Afonso

Apresentação de violino: a primeira às 9 horas e a segunda às 15 horas

São João Batista

Endereço: Rua Padre Mororó, S/N, Centro

