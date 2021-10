O que funciona em Fortaleza no feriado de 2 de novembro, Dia de Finados

09:33 | Out. 29, 2021

Na próxima terça-feira, 2 de novembro, todo o Brasil homenageia seus mortos no feriado do Dia de Finados. Shoppings e supermercados terão o funcionamento normal na data, mas alguns estabelecimentos podem fechar as portas ou funcionar em horários diferenciados.

Apesar de ser um feriado tradicional em todo o País há décadas, foi somente no ano de 2002 que a lei 10.607, de 19 de dezembro do mesmo ano, instituiu o feriado nacional. Com isso, alguns estabelecimentos de Fortaleza optam por funcionar em horários diferenciados, enquanto outros não chegam a funcionar na data.

Confira o funcionamento no Dia dos Finados

Enel

A companhia manterá equipes trabalhando normalmente durante o feriado. Operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros estarão trabalhando para garantir o fornecimento de energia em todo o Ceará.

Já as lojas de atendimento estarão abertas na segunda-feira (1º), mas fecharão na terça-feira (2). Nas cidades de Fortaleza, Aracati, Barbalha, Beberibe, Canindé, Cascavel, Caucaia, Crato, Iguatu, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Mauriti, Missão Velha, Paracuru, Paraipaba, Quixadá,Quixeramobim, Russas, Sobral, Tauá e Tianguá, o atendimento é feito por meio do agendamento no site www.enel.com.br ou na própria loja.

O esquema envolve também a área de atendimento ao cliente, que funcionará com a Central de Relacionamento (0800.285.0196), 24h por dia, oferecendo todos os serviços da companhia. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer ponto do Estado. Além disso, o cliente pode entrar em contato com a distribuidora por meio dos redes sociais Facebook e Twitter, pelo app Enel Ceará e também enviado um “Olá” para o WhatsApp (21) 99601-9608.

Comércio

Conforme Convenção Coletiva de Trabalho realizada com o Sindicato dos Comerciários, a abertura do comércio não é caracterizada como ponto facultativo, sendo opcional por parte dos empregadores e lojistas. Assim, algumas lojas podem optar por não funcionar ou ter o horário de funcionamento reduzido, a depender da decisão dos donos de comércios.

Supermercados

O funcionamento é normal, em horário definido pelas próprias instituições. De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho, os supermercados de Fortaleza só fecham nos dias 1º de janeiro e 25 de dezembro, em todos os demais feriados o funcionamento é normal.

Metrofor

As linhas operadas pelo Metrofor em Fortaleza terão funcionamento em horários especiais, no feriado de 2 de novembro, Dia dos Finados. Assim, as Sul, Oeste e Parangaba-Mucuripe funcionarão em horários diferentes dos habituais. Confira abaixo os horários:

Linha Sul:



Saindo da Estação José de Alencar: 07:00, 07: 45, 08: 30, 09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45 e 17:30.

Saindo da Estação Carlito Benevides: 07:00, 07: 45, 08: 30, 09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45 e 17:30.

VLT Parangaba-Mucuripe:

Saindo da Estação Parangaba: 06:30, 07:15, 08:00, 08:45, 09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15 e 17:00.

Saindo da Estação Iate: 06:30, 07:15, 08:00, 08:45, 09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15 e 17:00.

Linha Oeste:

Saindo da Estação Moura Brasil: 07:00, 08: 30, 10:15, 11:45, 13:30, 15:00 e 16:45.

Saindo da Estação Caucaia: 07:45, 09:30, 11:00, 12:30, 14:15, 16:00 e 17:30.

Estações próximas de cemitérios:

Linha Sul:

Estação Parangaba, fica a 400 metros do Cemitério da Parangaba. Tempo de deslocamento a pé: 5min.

Estação Chico da Silva, fica em frente ao Cemitério São João Batista.

Estação Maracanaú, fica a 1 km do Cemitério São José, em Maracanaú. Tempo de deslocamento a pé: 12min.

Estação Jereissati, fica a 1,6 km do Cemitério Parque Jardim da Esperança, em Maracanaú. Tempo de deslocamento: 20min.

Linha Oeste:

Estação Moura Brasil, fica a 300 metros do Cemitério São João Batista, em Fortaleza. Tempo de deslocamento a pé: 3 min.

Estão Caucaia, fica a 1 km do Novo Cemitério Municipal de Caucaia. Tempo de deslocamento a pé: 3 min.

VLT Parangaba-Mucuripe:

Estação Mucuripe, fica a 650 metros do Cemitério do Mucuripe. Tempo de deslocamento a pé: 8 min.

Estação Parangaba, fica a 400 metros do cemitério da Parangaba. Tempo de deslocamento a pé: 5 min.

Shoppings

Shopping Iguatemi

Nos feriados dos dias 2 e 15 de novembro, o Shopping Iguatemi seguirá seus horários normais de abertura, com lojas e restaurantes atendendo os consumidores das 10h às 22h:

- Lojas e Quiosques: das 10 às 22 horas;

- Praças e quiosques de alimentação: das 10 às 22 horas;

- Restaurantes: das 11 às 23 horas;

- Hipermercado Extra: das 7 às 23 horas;

- Lojas Americanas: das 10 às 22 horas;

- Cobasi: das 9 às 21 horas;

- Clínica CLDO: das 8 às 18 horas;

- Lotérica: das 10 às 18 horas;

- Correios: Fechado;

- Laboratório Emílio Ribas: Fechado;

- Detran: Fechado;

- Polícia Federal: Fechado.

North Shopping Fortaleza

O feriado do dia 2 de novembro altera o horário de funcionamento de algumas lojas do North Shopping Fortaleza. Confira:

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10 às 22 horas;

Clínica SIM: 6 às 14 horas;

Clínica Nest: fechada;

Farmácias Pague Menos: 10 às 22 horas;

Farmácias Pague Menos Acesso C: 8 às 22 horas;

Lojas Americanas: 10 às 22 horas;

Oftalmoclínica: fechada;

Santiago Loteria: 10 às 20 horas;

Smart Fit: 8 às 14 horas;

Super Lagoa: 7 às 22h30min.

North Shopping Jóquei

O feriado do dia 2 de novembro altera o horário de funcionamento de algumas lojas do North Shopping Jóquei. Confira:

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10 às 22 horas;

Clínica SantaMed: 07 às 21 horas;

Clínica Vacinart: 10 às 20 horas;

Farmácia Pague Menos: 10 às 22 horas;

Lotérica: fechada.

Via Sul Shopping

O feriado do dia 2 de novembro altera o horário de funcionamento de algumas lojas do Via Sul Shopping. Confira:

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10 às 22 horas;

Caixa Econômica Federal: fechada;

Clínica Sim: 6 às 14 horas;

Farmácias Pague Menos: 10 às 22 horas;

Lojas Americanas: 10 às 22 horas;

Smart Fit: 8 às 14 horas.

Centro Fashion

O horário de funcionamento do Centro Fashion Fortaleza será normal, das 9 às 19 horas. Além da compra física, o cliente pode comprar via Feira Digital, no link: www.centrofashion.com.br/feiradigital.

RioMar Fortaleza e Kennedy

Lojas, quiosques, restaurantes, cinemas e operações de entretenimento dos Shoppings RioMar Fortaleza e Kennedy funcionarão normalmente, das 10 às 22 horas. Exceção para bancose algumas clínicas de saúde, que fecham, além das academias que terão horários diferenciados.

RioMar Fortaleza

Clínica SIM: de 7 às 14 horas;

Loteria Boa Sorte: de 9 às 16 horas;

R2 Academia: de 8 às 16 horas.

RioMar Kennedy

Clínica SIM: de 6h30min às 14 horas;

Loteria Aldeota: de 10 às 19 horas;

Smart Fit: de 8 às 14 horas.

Shopping Parangaba

Lojas, quiosques e praça de alimentação do Shopping Parangaba funcionarão normalmente, das 10 às 22 horas. Clínicas médicas funcionarão de acordo com os agendamentos. Casas lotéricas não abrirão. A Selfit, academia, funcionará de 8 às 14 horas.