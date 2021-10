Confira programação dos cemitérios de Fortaleza no Dia de Finados

Alguns cemitérios realizarão as celebrações da data de forma virtual. As medidas sanitárias para proteção contra a Covid-19 serão adotadas nos eventos presenciais

Com mais um Dia de Finados chegando na próxima terça-feira, 2, as pessoas se preparam para visitar seus entes queridos, bem como os cemitérios se preparam para receber os familiares. Na maioria das necrópoles privadas, com presença de eventos religiosos, a programação será mista, com transmissões virtuais e visitações presenciais.



Já nos cemitérios públicos, apenas a visitação foi organizada pela Prefeitura. A estimativa da quantidade de visitações a esses locais chega a mais de 20 mil pessoas durante todo o feriadão.

Confira a programação das necrópoles de Fortaleza e Região Metropolitana (MRF):

Jardim Metropolitano

O Cemitério Parque e Crematório Jardim Metropolitano ficará aberto apenas para visitação. A celebração do evento do Dia de Finados será realizada de forma on-line para evitar aglomerações. Algumas medidas de segurança foram adotadas: é disposto álcool em gel nas dependências do cemitério, bem como é obrigatório o uso de máscaras.



Programação virtual:

8h: Culto

10h: Missa

Funcionamento: das 7h às 17 horas

Endereço: Sexto Anel Viário, S/Nº, Eusébio

Parque da Paz

O cemitério Parque da Paz irá comemorar 50 anos no mesmo dia do feriado de Finados com programação ecumênica gratuita. A comemoração terá início às 9 horas com missa campal celebrada pelo Frei Ricardo Régis e contará com as participações da apresentadora e missionária Ana Clara e do cantor Ítalo Poeta. A celebração será presencial, com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube do Parque da Paz.

A única restrição será quanto à entrada de veículos, que será disponibilizada apenas para pessoas com dificuldade de mobilidade. Além disso, haverá distanciamento de 1,5 m de distância e totens com álcool.



Programação:

7h: Abertura do Parque

9h: Início da celebração

9h30: Missa com frei Ricardo Régis

10h30: Encerramento com missionária Ana Clara Rocha e Ítalo Poeta

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 4454 - Passaré

Link do evento: https://www.youtube.com/watch?v=S17Z9qUs1nE&feature=youtu.be

Cemitério São João Batista

No Cemitério São João Batista, as Missas de Finados estão programadas para ocorrerem de sábado, 30, a terça, 2. Nesse ano, a entrada para visitação será permitida apenas pelo portão principal, na rua Padre Mororó, e a saída, pelo portão lateral. Em todas as celebrações será exigido o uso de máscara de proteção contra a Covid-19.

Programação:

Sábado, 30/10

10h: Missa com padre Eliésio

Domingo, 31/10

às 10h: Missa com padre J. Batista

Segunda, 1/11

10h: Missa com padre Targino

Terça, 2/11

8h: Missa com padre J. Batista

10h: Missa com padre Targino

14h: Missa com padre Aloísio

16h: Missa com padre Eliésio

Endereço: Rua Padre Mororó, S/N - Centro



Cemitério Público de Messejana



Missas: 7h e 16 horas

Endereço: rua José Severiano, 290

Informações: (85) 3274-7996

Cemitério São Vicente de Paula (Cemitério do Mucuripe)



Missas: 07h, 08h30min, 17 horas

Endereço: avenida Abolição, 3986

Informações: (85) 3263.1538

Cemitério e Crematório Parque da Saudade



Missa virtual: 10h e 16 horas, transmissão pelo Canal do YouTube

Endereço: avenida 4º Anel Viário, KM 22 s/n, Urucutuba, Caucaia

Informações: (85) 3266-1600

Memorial Sol Poente



Missas: 09h e 16 horas

Endereço: avenida Sol Poente, 8800, Cipó, Caucaia

Informações: (85) 4105-0800 ou 3311-0252

Cemitério São João Batista



Missa: 6 horas

Endereço: Rua Altina Maria de Jesus,96 - Centro, Horizonte

Cemitério Amor e Paz



Missas: 8h e 16 horas

Endereço: rua Manuel Luiz, 3006, Buenos Aires II, Horizonte

Informações: (85) 3336-2151

Preparação e medidas sanitárias

Os cemitérios públicos de maior fluxo abrirão para visitas de domingo, 31, a terça-feira, 2, atentos às medidas sanitárias, como o uso de máscara e o distanciamento social, conforme recomendações estabelecidas na publicação do Decreto nº 34.279, do Governo do Estado do Ceará. A Prefeitura de Fortaleza divulgou os calendário de dias e horários. Todos os cinco cemitérios públicos da cidade poderão receber visitação normalmente.

Para receber os visitantes nos próximos dias, os cemitérios São Vicente de Paula, no bairro Mucuripe (Regional 2); Cemitério Santo Antônio, no bairro Antônio Bezerra (Regional 3); o Cemitério São José, no bairro Parangaba (Regional 4); o Cemitério Parque Bom Jardim, no Bom Jardim (Regional 5); e o Cemitério de Messejana, no bairro Messejana (Regional 6), contarão com o apoio intensivo da Autarquia Municipal de Fortaleza (AMC), Agência de Fiscalização, Polícia Militar, Eufor. e Sindiônibus.

Nas entradas dos equipamentos serão ofertados álcool em gel para assepsias das mãos dos visitantes, além da oferta de orientações administrativas para ajudar na localização dos túmulos e jazigos.

Os cinco equipamentos receberam ações preparativas para o feriado de Finados, como serviços de capinação e varrição de meios-fios e corredores de passagem da área interna dos cemitérios.

O secretário executivo da Gestão Regional de Fortaleza, Arcelino Lima, recomenda que as pessoas que desejem visitar seus entes mantenham os cuidados sanitários durante a visitação e informa que equipes da Prefeitura estarão no apoio do atendimento e localização. “Recomenda-se que as pessoas possam priorizar fazer suas preces e homenagens em suas casas, mas caso desejem se deslocar a um dos equipamentos isso será possível. Só pedimos que todos sigam as orientações regidas em decreto. Além do uso de máscara e manutenção do distanciamento social, alertamos para os cuidados com acidentes devido ao manuseio de álcool em gel e velas, durante as homenagens.”, ressalta.

Cemitério Parque Bom Jardim



Para evitar aglomerações, o Cemitério do Bom Jardim abrirá visitação por três dias: no domingo, 31, e na segunda, 1º, funcionará das 8 às 17 horas. Já no feriado, na terça, 2, o equipamento abrirá os portões a partir das 6h e fechará às 18 horas.

O Cemitério tem a expectativa de receber a visitação de cerca de 10 mil pessoas durante todo o feriadão. No equipamento, haverá um efetivo de 26 servidores atuando na recepção e apoio administrativo do espaço. No entorno, haverá ainda a autorização de 26 barracas para comércio de lanches e artigos religiosos e fúnebres. Na terça-feira, haverá ainda a realização de duas missas, às 7 e às 16 horas, na Capela Interna do Campo Santo.

Cemitério da Messejana



O Cemitério da Messejana também abrirá no domingo, 31, segunda, 1º, e terça-feira, 2, das 7 às 17 horas. Os visitantes deverão tomar os mesmos cuidados e o ingresso só será permitido com uso de máscara e o distanciamento social.

O espaço recebeu serviços de podas de árvores, capina, varrição, pintura nos meios-fios e corredores, além da remoção de resíduos sólidos nas áreas próximas aos túmulos e nas vias de acesso. A expectativa, nesta data, é receber, em média, duas mil visitas.

Cemitério do Mucuripe



O Cemitério da Mucuripe também poderá receber visitantes no domingo, 31, e na segunda-feira, 1º, das 8 às 17 horas, mediante solicitação no portão do equipamento nos próprios dias. Já na terça-feira, 2, os portões estarão completamente abertos à visitação, das 5h30min às 19 horas. Os mesmos cuidados sanitários como o uso de máscara e manutenção do distanciamento social deverão ser tomados pelos visitantes. A expectativa, nesta data, é receber cerca de três mil visitantes.

Cemitério da Parangaba



O cemitério da Parangaba também recebeu ações de limpeza nas últimas semanas para receber os permissionários que queiram visitar seus entes queridos sepultados no espaço. A visitação no local será liberada na terça-feira, 2, das 8 às 17 horas. A expectativa é que entre 2 a 3 mil pessoas visitem o espaço durante o feriado.

Cemitério do Antônio Bezerra



O cemitério do Antônio Bezerra também abrirá no domingo, 31, na segunda, 1º, das 7 às 17 horas. Já na terça-feira, feriado de Finados, o cemitério vai abrir das 6 as 18 horas para receber os visitantes. O local tem uma estimativa de receber até 3 mil pessoas para visitação.

