Secretaria do Meio Ambiente abre nesta segunda, 4, a Semana Anual de Proteção Animal no Estado

Com o objetivo de sensibilizar os diversos atores sociais sobre a importância do respeito e da proteção dos animais, o tema da campanha deste ano é "Um Mergulho na Conscientização Sobre a Importância da Vida Aquática''.

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), promove a Semana Anual de Proteção Animal, a partir desta segunda-feira, 4, até o próximo sábado, 9 de outubro. O tema da campanha deste ano é “Um Mergulho na Conscientização Sobre a Importância da Vida Aquática''.



O titular da Sema, Artur Bruno, afirma que esse é um um movimento para sensibilizar os diversos atores sociais sobre a necessidade de proteção e respeito aos direitos de todas as espécies animais. “Uma alusão à Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável – mais conhecida como Década do Oceano (2021-2030)”, informa Bruno.

Conforme Jeová Costa, da Coordenadoria de Proteção e Defesa Animal (Coani/Sema), as ações da semana destacam ainda os cuidados com os animais de estimação, “que mesmo tão próximos, por vezes, não são tratados da forma como deveriam”, afirma.

A Sema divulgou que na programação do evento constam lives sobre monitoramento e resgate da fauna marinha, visita ao espaço onde está sendo instalado o quarentenário das tartarugas, lançamento de vídeos e cards, nas redes sociais da Sema, e a feira com degustação de rações e adoção de pets.

A Semana termina no sábado (9), na área Adahil Barreto, do Parque Estadual do Cocó. Nesse dia a Escolinha de Trânsito do Detran estará presente para explicar sobre a necessidade de os motoristas frearem para as os animais.

A programação completa pode ser conferida no site da Sema.

História da data

De acordo com a ONG World Animal Day, o Dia Mundial dos Animais é comemorado todos os anos em 4 de Outubro com o objetivo de “elevar o status dos animais para melhorar os padrões de bem estar no mundo”.

Para conseguir isso, a ONG incentiva as organizações de bem-estar animal, grupos comunitários, clubes juvenis e infantis, empresas e indivíduos a organizarem eventos em comemoração à data. Segundo a ONG, “o envolvimento está crescendo a uma taxa surpreendente e agora, é amplamente aceito e celebrado em muitos países, independentemente de nacionalidade, religião, fé ou ideologia política”.

A ideia de criar esse dia foi do polonês Heinrich Zimmermann, escritor e editor da revista Mensch und Hund/Man and Dog. Ele organizou a primeira celebração do Dia Mundial dos Animais em 24 de março de 1925 em Berlim, na Alemanha. Somente a partir de 1929 que a data foi alterada para 4 de outubro.

Inicialmente, ele encontrou seguidores na Alemanha, Áustria, Suíça e Tchecoslováquia. Em maio de 1931, em um congresso de organizações mundiais de proteção animal na cidade italiana de Florença, sua proposta para tornar universal o 4 de outubro foi unanimemente aceita.



