Canindé terá celebrações híbridas no Dia de São Francisco pela 1ª vez na pandemia

Comemorado nesta segunda-feira, 4 de outubro, o Dia de São Francisco voltará a ser celebrado com a presença de fiéis no município de Canindé após um ano e sete meses de pandemia. A missa solene em homenagem ao padroeiro da cidade está marcada para as 9 horas, na Quadra da Gruta, localizada no Complexo da Basílica que carrega o nome do santo. Segundo a Secretaria do Santuário, o local pode acomodar até 800 pessoas. A celebração também será transmitida de forma virtual, por meio do canal oficial da Basílica no YouTube.

Assim como em 2020, a tradicional procissão de encerramento, que costumava reunir milhares de devotos em um grande cortejo com o andor do santo, também não será realizada neste ano, devido ao risco de contaminação pela Covid-19. Em 2019, último ano antes da crise sanitária, o ritual atraiu cerca de 300 mil peregrinos.

A cerimônia de arriamento das bandeiras*, que também foi cancelada em formato presencial na edição deste ano, será realizada totalmente online. De acordo com Euziane Viana, secretária da Basílica, a medida tem o objetivo de evitar aglomerações, já que o momento é um dos pontos altos da comemoração. “Com a pandemia ainda entre nós, não seria prudente realizar esse evento do jeito que os romeiros estão acostumados, pois a participação é sempre muito grande, acima de 30 mil pessoas. Mas se Deus quiser, no ano que vem teremos novamente esse momento tão bonito da nossa festa”, ressalta.

Além de Canindé, ao menos nove cidades cearenses irão realizar celebrações alusivas ao Dia de São Francisco nesta segunda-feira. Na Capital, Segundo a Arquidiocese de Fortaleza, haverá missas em homenagem ao santo em seis paróquias. Também estão previstas atividades em Eusébio, Maracanaú e Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza; Palmácia e Aratuba, no Maciço do Baturité; Além de Crato e Juazeiro do Norte, no Cariri.

Confira as paróquias que irão realizar homenagens a São Francisco neste 4 de outubro:

Fortaleza

Paróquia São Francisco de Assis (Dias Macedo)



Paróquia São Francisco de Assis (Conjunto Palmeiras)



Paróquia São Francisco de Assis (Canindezinho)



Paróquia São Francisco de Assis (Quintino Cunha)



Paróquia São Francisco de Assis (Jacarecanga)



Santuário do Sagrado Coração de Jesus (Centro)



Região Metropolitana de Fortaleza

Paróquia São Francisco de Assis (Eusébio)

Paróquia São Francisco de Assis (Maracanaú)

Paróquia São Francisco de Assis (Aquiraz)

Maciço de Baturité

Paróquia São Francisco de Assis (Palmácia)

Paróquia São Francisco de Assis (Aratuba)

Cariri

Paróquia de São Francisco de Assis (Crato)

Santuário de São Francisco das Chagas (Juazeiro do Norte)

Paróquia de São Francisco das Chagas (Baixio)

Canindé: relembre a homenagem alusiva ao Dia de São Francisco em 2019, última antes da pandemia

*O arriamento das bandeiras é a cerimônia que marca o encerramento oficial da Festa de São Francisco, em Canindé. Realizado sempre em frente à Basílica, o ritual atrai multidões todos os anos. No primeiro dia da festa, ocorre o hasteamento das bandeiras de São Francisco, do Estado do Ceará e do Município de Canindé, sinalizando o início das comemorações. A tradição manda que os devotos do santo toquem nas bandeiras, em especial na do padroeiro da cidade, para pedir ou agradecer pelas graças alcançadas.