Secretário da SSPDS: perfil no TikTok mostra que "polícia está trabalhando"

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS), encontrou na rede social TikTok uma maneira de aproximar os mais jovens do trabalho realizado pela pasta. No entanto, uma publicação da entidade tem ganhado repercussão. Nas imagens, é retratada uma ocorrência de furto a uma motocicleta. A publicação foi feita com tom de humor e ironia, utilizando áudio robotizado.

Em entrevista para a rádio CBN Cariri, com o jornalista Farias Junior, nesta quarta-feira, 15, o secretário de segurança pública, Sandro Caron, declarou que essa é mais uma forma de mostrar a atuação da polícia. "O uso da rede Tik Tok é uma forma diferente de abranger um outro tipo de público, mais jovem. Há todo um cuidado para não expor ninguém nas redes sociais, tanto é que no vídeo a gente oculta o rosto dos abordados”, expressou.

De acordo com Sandro Caron, o uso da rede social também é uma forma de mostrar para a população que a polícia está trabalhando e que o crime não compensa. "Toda vez que a população vê que a polícia está trabalhando, ela se sente mais segura", afirmou o secretário.

Cariri

Ainda, durante a entrevista, o responsável pela secretaria também falou sobre a situação do policiamento e segurança no Cariri. Na última segunda-feira, 13, Sandro Caron esteve na região para participar do Fórum de Segurança Pública, que ocorreu no município de Campos Sales, distante 546 km de Fortaleza.

Segundo ele, municípios na divisa com outros estados são porta de entrada para armas e drogas no Ceará. “Para o combate do crime no Estado, é muito importante que se faça um trabalho de contenção, através da Polícia Militar e da Polícia Civil nesses municípios de divisa. A cocaína e a maconha não são produzidas aqui, elas vêm de fora. As armas, utilizadas nos crimes, também são de fora", explicou o gestor da SSPDS.

Em sua fala, Caron pontua que cerca de 150 policiais atuam no Cariri. Em breve, segundo o secretário, a região deve receber uma nova turma de oficiais da Polícia Militar para atuar na região. A quantidade e a distribuição desses policiais ainda está sendo estudada. Na última segunda-feira, durante reunião com governador Camilo Santana, também foi declarado que o município de Campos Sales irá receber uma nova base do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).

