Homem é encontrado morto em pousada em Fortaleza; documentos e dinheiro roubados

Um homem de 51 anos foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, 15, em uma pousada próxima ao Aeroporto Internacional de Fortaleza, no bairro Serrinha, na Capital. O POVO apurou que a vítima estava com passagens compradas para São Paulo, para onde embarcaria no início da noite.

Ele chegou a Fortaleza nesta terça-feira, 14, por volta das 19 horas, e foi encontrado por funcionários do estabelecimento na manhã seguinte. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

O POVO apurou que Luís solicitou aos funcionários da pousada que o acordassem às 5h30 desta quarta. Ao atenderem o pedido do hóspede, os empregados foram ao quarto e se depararam com ele morto, caído no chão, com uma lesão profunda na cabeça. Dinheiro e documentos do homem foram roubados.

A Polícia Militar e Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram subsídios para a investigação policial. Mais informações serão repassadas posteriormente, já que o caso ainda estava em andamento na tarde desta quarta, 15..



