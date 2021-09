Apreensões de drogas no Ceará aumentam 90,9% neste ano

No último mês de agosto, o Estado já apresentava um aumento de 65% nas apreensões de drogas em relação a mesmo período do ano passado, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará

Nos oito primeiros meses de 2021, houve um aumento de 90,9% no total de drogas apreendidas no Ceará. As Forças de Segurança do Estado apreenderam, no mesmo período do ano passado, 1,8 toneladas de drogas. Neste ano, o número chegou a quase 3,5 toneladas de entorpecentes apreendidos.

Apenas nos 13 primeiros dias deste mês, foram apreendidos 948,6 kg de drogas durante operações desempenhadas pelas Polícias Civil e Militar do Estado. No último mês de agosto, foram 376,1 kg de entorpecentes apreendidos. O número mostra um aumento de 65% ante mesmo mês de 2020, quando 227,7 kg de drogas foram apreendidos em todo o Estado.

Os dados foram compilados pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). De acordo com o titular da pasta, Sandro Caron, o resultado positivo se dá pela estratégia em priorizar o trabalho integrado entre as polícias e da aproximação dessas forças com a Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS.

Em uma das ações ostensivas, realizada nesse sábado, 11, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu 800 kg de entorpecentes, no bairro Parangaba. No domingo, 12, equipes do 16º Distrito Policial (DP) da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apreenderam 40 kg de maconha, que estavam acondicionados em um veículo. O trabalho investigativo ocorreu no bairro Pedras.

Caron destacou ainda a importância do aumento das apreensões de drogas para o combate à criminalidade. “Nossas ações investigativas mostraram que grande parte dos crimes ocorridos se deram pelo envolvimento de pessoas com o tráfico de drogas. Com as prisões das principais chefias, enfraquecemos esses grupos criminosos e cortamos o principal recurso e a fonte de renda que eles possuem: a comercialização de entorpecentes”, afirmou em nota.

