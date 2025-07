Ceará: homem é preso suspeito de distribuir drogas sintéticas para o Cariri, em Brasília

Foto de apoio ilustrativo: homem, natural de Fortaleza, é preso em Brasília suspeito de fornecer drogas sintéticas ao Cariri cearense nessa segunda-feira, 30 / Crédito: Reprodução/ Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE)

Um homem de 30 anos apontado como responsável pela distribuição de drogas sintéticas para a região do Cariri cearense foi preso durante ação conjunta em Brasília na noite dessa segunda-feira, 30.

O suspeito foi localizado após trocas de informações entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e do Distrito Federal (PC-DF). O alvo chegou a enviar mais de 800 comprimidos de ecstasy para o Estado, entre 2018 e 2019. Na época, a droga foi retirada de circulação no município de Juazeiro do Norte, a 527,57 km de distância de Fortaleza.