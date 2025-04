Papa Francisco autorizou a abertura da beatificação de Padre Cícero em 2022; processo segue em fase diocesana

A autorização dada por Francisco permitiu a abertura da fase diocesana do processo, responsável por reunir testemunhos, documentos e estudos sobre a vida e a obra do Padre Cícero / Crédito: Governo do Ceará

O papado do papa Francisco, que faleceu nesta segunda-feira, 21 de abril de 2025, ficou marcado pela autorização do início do processo de beatificação de padre Cícero Romão Batista, em 2022. O ato representou um novo passo na relação entre a Igreja Católica e a figura do sacerdote cearense. A autorização dada por Francisco permitiu a abertura da fase diocesana do processo, responsável por reunir testemunhos, documentos e estudos sobre a vida e a obra do Padre Cícero.