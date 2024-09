Projeto oferece serviço de reflorestamento gratuito em terras degradadas na Chapada do Araripe

Floresta Nacional do Araripe, no Crato, sofre desmatamento de 23 hectares Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Uma iniciativa do Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste (Cepan) está oferecendo assistência técnica gratuita para donos de áreas na Chapada do Araripe que tiveram suas propriedades afetadas por danos ambientais. A ação prioriza ajudar produtores ruais, associações e cooperativas que desejem reflorestar a terra degradada. O projeto é realizado pela Rede de Conservação e Restauração da Chapada do Araripe, que tem apoio do Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal. Segundo a organização, a meta é restaurar 500 hectares da caatinga, bioma considerado o mais vulnerável diante de mudanças climáticas. Segundo o coordenador técnico do Cepan, Pedro Sá, a ação oferece também soluções logísticas aos proprietários, como a doação de mudas e sementes destinadas ao replantio. Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nesta quarta-feira, 25, Sá detalhou que o processo de reflorestamento das áreas afetadas ocorre por vontade própria do dono ou por determinação legal.