Paleontólogo do Cariri será o primeiro brasileiro a ganhar prêmio internacional

O paleontólogo receberá a honraria durante o 84º encontro anual da SVP, que terá início no próximo dia 29 de outubro, com a entrega do prêmio no dia 2 de novembro. O evento ocorrerá em Minneapolis, nos Estados Unidos.

O professor e paleontólogo Antônio Álamo Feitosa Saraiva, que é natural do Crato , na região do Cariri, será o primeiro brasileiro a receber a premiação Morris F. Skinner , um dos mais prestigiados prêmios da Sociedade de Paleontologia de Vertebrados — SVP em inglês —, uma organização com cientistas, estudantes, artistas, preparadores, defensores, escritores e acadêmicos.

Ele relata que, por influência do pai e do avô, que tinham uma criação de gado, seus heróis de infância eram os vaqueiros. ”Quando perguntavam pra mim, até os 14 anos, o que eu gostaria de ser, eu respondia: ‘Eu quero ser vaqueiro’.”

Premiação nos Estados Unidos

Em relação à premiação, o professor Álamo destaca que ficou surpreso ao receber a notícia. “Concorri com dois colegas de profissão que são reconhecidos no mundo todo. Ter recebido esta homenagem foi uma coisa que me deixou muito surpreso e feliz.”

“Apesar disso aqui ser o meu divertimento, foi um trabalho feito com muita seriedade. Sabemos como é a pesquisa no Brasil. Nem sempre você tem dinheiro pra isso. Às vezes é preciso tirar dinheiro do bolso para manter os estudantes em campo, essa coisa toda”, diz ele.

O paleontólogo acredita estar no caminho certo e comenta sobre a repercussão do prêmio a nível nacional e regional: “Eu sei que no Brasil fazer ciência não é muito fácil. Meus pares e todos aqui me dão os parabéns e estão todos muito felizes”.