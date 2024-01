Evento na Chapada do Araripe discute ancestralidade e saberes populares

Já em sua 8ª edição, o evento Saberes da Caatinga ocorre nesta semana na Chapada do Araripe, na divisa de Exu, em Pernambuco, com Crato, no Cariri cearense. Raizeiros, parteiros e benzedeiros dão oficinas e participam de rodas de conversa até domingo,28, para compartilharem seus conhecimentos.

Emilly Sampaio, que é coordenadora do evento, explicou à rádio O POVO CBN Cariri que a ideia do evento surgiu na própria Chapada do Araripe. "A ideia era a gente se mobilizar e ter em comunhão todos esses protagonistas dos saberes populares que são esquecidos e desvalorizados."

O evento acontece anualmente, com uma semana de oficinas em que os participantes aprendem diversas habilidades, como o uso de fitoterápicos, aprendizados de raizeiros e o processo de agroflorestagem.