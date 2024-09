Motociclista é preso ao atropelar seis pessoas durante evento político em Juazeiro do Norte

Um homem de 26 anos foi preso suspeito de atropelar seis pessoas durante um evento político no município de Juazeiro do Norte, a 527 quilômetros de Fortaleza. O caso foi registrado na noite dessa segunda-feira, 23.

A confirmão da prisão ocorreu por meio da assessoria de comunicação da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A corporação informou que o homem, que conduzia a motocicleta, perdeu o controle e atropelou seis pessoas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No momento do acidente de trânsito os eleitores que participavam da caminhada capturaram o homem e, após a chegada dos policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM), o indivíduo foi conduzido à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.