MEC firma contrato com Ebserh para gerir hospital da UFCA por 20 anos

O Ministério da Educação (MEC) concluiu neste sábado, 21, a assinatura do termo de contrato para a gestão do Hospital Universitário do Cariri (HUCA), da Universidade Federal do Cariri (UFCA). A unidade, que terá um custo anual de R$ 285 milhões, será administrada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) pelos próximos 20 anos.

A assinatura ocorreu no campus Juazeiro do Norte, local onde o hospital será construído em um terreno de 67 mil m² doado pelo Governo do Estado.

Cerimônia contou com a participação do ministro da educação, Camilo Santana (PT), do governador Elmano de Freitas (PT), do presidente da Ebserh, Arthur Chioro, e do reitor da UFCA, Silvério de Paiva.