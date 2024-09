Incêndios na Floresta Nacional do Araripe crescem 130% em 2024

POR CAUSA DO clima seco, incêndios são comuns na região do Cariri Crédito: Divulgação / News Cariri

A Floresta Nacional do Araripe (FLONA), localizada na região do Cariri, registrou um aumento de 130% no número de incêndios florestais ao longo do ano de 2024. A informação é do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO). Segundo o órgão, fatores climáticos como altas temperaturas e baixa umidade do ar contribuem para o surgimento de novos focos de incêndios. Além disso, ações humanas, como a prática de limpar terrenos utilizando fogo, costumam liderar as ocorrências na unidade de conservação. Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nesta terça-feira, 17, o chefe do ICMBio na região, Carlos Augusto Pinheiro, explicou que o maior número de incêndios ocorre em localidades próximas à áreas urbanas. A proximidade com a população coloca vidas em risco e traz prejuízos à saúde humana. Ele destacou, também, os impactos das chamas na fauna local, composta por animais em extinção.