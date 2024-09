Com cerca de 150 mil fiéis, procissão marca o encerramento da Romaria de Nossa Senhora das Dores

Procissão marca o encerramento da Romaria de Nossa Senhora das Dores em Juazeiro Crédito: Denilson Rodrigues / O POVO CBN Cariri

Acrescentando mais um ano à tradição que iniciou com o Padre Cícero, cerca de 150 mil romeiros e devotos encerraram, na noite deste domingo, 15, a festa e romaria de Nossa Senhora das Dores. Foi ao cair da tarde que o cortejo com a imagem da padroeira de Juazeiro do Norte saiu da Basílica Santuário e percorreu as principais ruas do Centro da cidade.

Pela manhã, os romeiros participaram da Missa Solene de Nossa Senhora das Dores, que contou com a presença de diversos padres e religiosos da Igreja Diocesana de Crato e outros estados. A solenidade foi presidida pelo bispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson da Nóbrega, que na presença do bispo da Diocese de Crato, dom Magnus Henrique Lopes, agradeceu pela oportunidade de celebrar na Casa da Mãe das Dores.

Leia também: Motorromaria de Fortaleza a Canindé acontece neste domingo, 15 “Obrigado, dom Magnus, por essa experiência tão bela de ver essa igreja cheia de devotos de Maria, mas sobretudo, cheia de cristãos que querem viver o seguimento de Jesus, querem viver o evangelho e se comprometer em suas comunidades a viver a fé e testemunhar o amor”, declarou o bispo durante a homilia. Ao meio-dia, os romeiros mais uma vez lotaram a Basílica de Juazeiro para a tradicional celebração da Bênção do Chapéu e Despedida. Guiados pelo pastor diocesano, os fieis entoaram o canto do “Adeus Maria”, acenando os chapéus de palha diante do altar de Nossa Senhora das Dores.

Após a última missa do dia, celebrada às 16h, a procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores teve início e contou com a presença tanto de romeiros quanto do povo de Juazeiro. O trajeto foi concluído na Praça do Romeiro, onde aconteceu a bênção do santíssimo sacramento e o show pirotécnico. Veja imagens do momento: Procissão marca o encerramento da Romaria de Nossa Senhora das Dores em Juazeiro Crédito: Denilson Rodrigues / O POVO CBN Cariri Como a devoção começou A origem da devoção à Nossa Senhora das Dores remonta à idade média, o título está ligado ao relato bíblico de Maria diante da cruz do seu filho Jesus no Calvário.

Celebrada com outros nomes ao redor do mundo, como Nossa Senhora da Piedade e da Compaixão, a festa recebeu seu nome atual no século XVIII, por determinação do Papa Bento XIII. É chamada “das dores” porque recorda cada um dos seus sete sofrimentos, por isso é muitas vezes representada com o coração atravessado por sete espadas.

Juazeiro do Norte tem suas raízes na devoção a Nossa Senhora das Dores, com a construção de uma capela dedicada a ela pelo brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro no local onde mais tarde surgiria a cidade.

Embora o Padre Cícero seja o fundador do município, a localidade já existia quando ele chegou em 1872, formada ao redor da capela. O patriarca foi o principal divulgador desta devoção no Nordeste, ele incentivou os romeiros e o povo de Juazeiro a se consagrarem à mãe dolorosa. Com o aumento das peregrinações por conta do “Milagre da Hóstia”, a romaria de Nossa Senhora das Dores tornou-se uma das principais festividades do ano.

A romaria e seus percalços

Em 2024, a Secretaria de Turismo e Romaria estimou um público de cerca de 300 mil romeiros, um dado que, segundo o titular da Pasta, Renato Willamys, representa o dobro da população de Juazeiro do Norte. Algo que faz com que muitos problemas de infraestrutura e segurança apareçam.

Durante a semana, o serviço de abastecimento de água foi reduzido em pelo menos sete bairros de Juazeiro do Norte. Segundo a Cagece, o intuito foi assegurar a distribuição de água nos bairros mais centrais, onde fica o maior fluxo populacional.

Segundo o presidente do Conselho de Desenvolvimento do Turismo do Cariri, Júnior Feitosa, a romaria representa um impulso para a economia local. “As pessoas que visitam a Cidade vêm consumindo e injetando dinheiro na economia, seja do pequeno empreendedor ao grande empresário”, disse em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.

Por outro lado, há também relatos de insatisfação por parte dos romeiros com o aumento dos preços das hospedagens. “As pousadas e os hóteis estão acabando com os romeiros, é muito caro, o romeiro é muito sofredor como o padre Murilo dizia”, afirma Aniceia Lira, romeira de Alagoas que vem a Juazeiro há mais de 20 anos.