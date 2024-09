Obras do Hospital da UFCA começarão até junho de 2025; custo será de R$ 285 milhões por ano

Campus Juazeiro do Norte da UFCA Crédito: Luyan Costa - Dcom/UFCA

O Hospital Universitário do Cariri (HUCA), da Universidade Federal do Cariri (UFCA), deve começar a ser construído até o fim do primeiro semestre do próximo ano. A informação foi confirmada em primeira mão pelo presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nesta sexta-feira, 20. "Nós devemos celebrar a contratação da empresa que vai fazer o projeto arquitetônico no início da próxima semana. Já conseguimos finalizar o processo de doação do terreno para a universidade. Celebraremos neste sábado o contrato de gestão e, a partir daí, temos condições legais de iniciar a preparação da construção do hospital. A empresa deve levar de quatro a seis meses para entregar os projetos arquitetônicos. Enquanto isso, providenciaremos o processo de licitação", informou. A Ebserh será a empresa responsável pela administração do hospital. Segundo Chioro, a manutenção do hospital terá um custo anual previsto em R$ 285 milhões. A construção da unidade tem um custo total de operação orçado em R$ 260 milhões, o que inclui a compra e instalação dos equipamentos médicos. O equipamento será construído em um terreno de 67 mil m² doado pelo Governo do Estado no campus Juazeiro do Norte.