Após encerrar greve, docentes da UFCA retomam processo seletivo do Sisu

Contudo, nessa quinta-feira, 27, todos os candidatos que optaram por concorrer por meio das cotas foram convocados para que, a partir da próxima semana, as bancas examinadoras realizem o processo de heteroidentificação, que consiste na percepção social de outros além do próprio candidato para a identificação étnico-racial.

À rádio O POVO CBN Cariri, a pró-reitora de pós-graduação da UFCA, Polliana Luna, explicou que antes de dar início ao movimento paredista, a banca estava realizando a segunda chamada para aferição da veracidade da autodeclaração para as cotas raciais. Ela menciona que, em detrimento da greve, foi preciso suspender as bancas.

Após os professores das universidades federais encerrarem o movimento grevista, que durou mais de dois meses, docentes da Universidade Federal do Cariri (UFCA) retomam o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) referente ao ano de 2024.

“A gente pede a todas as pessoas que estão participando deste processo seletivo, que chequem as suas caixas de e-mail cadastrado na ocasião da inscrição. Às vezes o candidato acha que não recebeu e está na caixa de spam”, acrescentou Polliana.

A convocação foi encaminhada aos candidatos via e-mail, nele consta a data e o horário agendado para o atendimento presencial, que ocorre na própria universidade.

“Nós vamos receber na próxima semana, 541 candidatos que vão passar por esse procedimento. Ao término das bancas vêm as etapas de recurso, resultados e, por fim, a confirmação presencial da matrícula para que possamos retomar efetivamente os nossos trabalhos de ensino aqui na UFCA”, complementa.

As bancas ordinárias de heteroidentificação iniciam na próxima terça-feira, 2, e estarão abertas até o dia 5 de junho. Cada candidato deve comparecer à respectiva banca e realizar o exame.

Se, porventura, o candidato não puder comparecer ao exame nos dias supracitados, é necessário informar à universidade por meio do email [email protected] antes do dia 5 para que o atendimento seja incluído na banca para remanescente, que ocorre no dia 9 de julho.

A expectativa é que os resultados do Sisu sejam divulgados até o dia 24 de julho. A confirmação presencial de matrícula, por sua vez, ocorre entre os dias 29 e 31 do mesmo mês.

O calendário acadêmico, contudo, ainda não foi divulgado. A expectativa é que o cronograma referente a 2024.1 seja retomado de onde parou, ou seja, no processo de matrícula.

“Os veteranos vão poder fazer matrícula, os ingressantes vão terminar o Sisu e vão poder fazer matrícula e nós vamos compensar todos esses dias, todo esse conteúdo que nós não pudemos ministrar por causa da deflagração das greves”, pontua a pró-reitora de graduação.