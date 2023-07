Cachorrinha ‘Valente’ é madrinha de formatura no Cariri e viraliza

A mascote representou os animais em situação de rua que habitam a Universidade Federal do Cariri (UFCA)

Uma participação inusitada chamou a atenção de quem acompanhou a cerimônia de colação de grau da Universidade Federal do Cariri (UFCA) no último dia 21: uma cachorrinha foi madrinha de formatura. Trata-se da cadela Valente, que acompanhou a formanda do curso de administração e ativista da causa animal, Fernanda Bastos.

Valente é um cadela vira-lata que vive na UFCA há sete anos. Segundo Fernanda, o objetivo da ação era representar os animais em situação de rua. “Quando cheguei à UFCA, eu vi que os animais que habitavam o campus Juazeiro do Norte estavam precisando de maior atenção. Esses animais me acompanharam durante toda minha graduação e Valente sempre estava comigo desde o início. Nada mais simbólico que entrar com ela e levantar a bandeira da causa animal”, disse em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.

Fernanda Bastos é a idealizadora do projeto UFCão, iniciativa voluntária que cuida dos animais em situação de rua que habitam a instituição desde 2016. “É uma problemática socioambiental que temos na universidade. São espaços públicos que são propícios para abandonar animais porque não tem ninguém vendo”, explicou.

O projeto UFCão funciona a partir de doações. Os interessados em ajudar a causa podem entrar em contato pelo Instagram @doguineos_ufcao ou através do whatsapp (85) 9619 4561.