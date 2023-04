9ª edição da CÃOmiada beneficiará cinco ONGs de proteção animal

O dinheiro arrecadado na ação, que acontecerá no dia 7 de maio, será destinado aos abrigos para os custos com resgate, rações e ações para animais abandonados em Fortaleza e Região Metropolitana

Com o objetivo de ajudar cinco abrigos que acolhem animais abandonados, acontecerá, no dia 7 de maio, a partir das 16 horas, a 9ª edição da Cãominhada Fortaleza. O evento será na avenida Beira Mar, próximo ao espigão da Rui Barbosa.

Com o apoio da Sociedade Protetora Ambiental (SPA) e realizado pelo Instituto AmePatas e pelo defutado federal Célio Studart (PSD), a Cãominhada vai angariar fundos para os abrigos: São Lázaro, Anjos da Proteção Animal, Instituto Causa Pet, Lar TinTin e a ONG Abrace.

A ocasião contará com atrações para toda a família, com distribuição de amostras de ração Cedan, acolhimento veterinário pela Coepa, corte de unhas com a clínica Dr. Bovi, mesa de acolhimento com Sesc, distribuição de cartilhas educativas da causa animal, além da presença do adestrador Jackson Maciel e uma oficina de culinária Pet do Senac.

A quem interessar colaborar com os bichinhos, pode participar do evento e comprar a camiseta, que custa R$ 30,00, ou entrar em contato com os abrigos e saber como ajudá-los. As entidades contemplados estarão vendendo, além das camisetas, outros produtos, que terão lucro destinado ao resgate, rações e ações para animais abandonados em Fortaleza e Região Metropolitana.



Serviço

9 ª edição da Cãomiada Fortaleza

Data: 7 de maio

Local: Avenida Beira Mar, próximo ao Espigão da Rui Barbosa (antigo Boteco Praia).

Horário: a partir das 16h

Vendas antecipadas da camiseta: Loja Petland, localizada na Avenida Antônio Sales, 2916 - Dionísio Torres.

