Na criação da Secretaria de Proteção Animal, Elmano diz que Célio é "possibilidade"

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou, nesta quinta-feira, 27, a lei que cria a Secretaria da Proteção Animal. Durante o evento, o petista considerou que o deputado federal Célio Studart (PSD) como uma "possibilidade" assumir a cadeira de secretário, mas que ainda não houve um diálogo formal entre as partes.

"O Célio seria um grande nome, eu não tive nenhuma conversa com ele ainda, um nome muito bem visto pelas entidades, uma pessoa reconhecidamente protetora, uma das pessoas que mais lançou luz nessa causa, vamos dialogar, é uma possibilidade ser ele", afirmou Elmano.

Célio comentou, na semana passada, sobre seu nome ser cotado para o cargo e disse que“encara o desafio”. Contudo, Studart reiterou que aceitação para o comando da pasta depende do orçamento que será disponibilizado pelo Governo do Estado. Ele acrescentou que o convite ainda não foi oficializado, mas que o diálogo com o partido a qual integra ocorre há algum tempo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A nova pasta ficará responsável pelo desenvolvimento e a implementação de políticas públicas efetivas e sustentáveis para os animais e o meio ambiente. No quadro político, a indicação de Célio poderia oficializar a aproximação do PSD com o governo petista. Elmano, no entanto, considerou que a sigla dirigida por Domingos Filho já faz parte da base governista.



Domingos ocupou a posição de vice na chapa do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), na disputa para governador em 2022. O líder do PSD também é antigo aliado e apoiador da gestão do atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), com quem Elmano e seu grupo político tem tido entraves públicos.

Mesmo com a possibilidade de comandar a nova pasta, as lideranças do PSD não compareceram ao evento. Os três deputados estaduais da sigla integram o bloco parlamentar na Assembleia Legislativa (Alece) que é liderado pelo PT.

"Não tem discussão do PSD ser ou não da base. O PSD já é da base. Isso está resolvido, isso foi superado desde que a gente começou o governo. O PSD tem apoiado o Governo", disse ainda o governador.



No evento, Elmano anunciou que o Hospital Veterinário da Universidade Estadual do Ceará (Uece) será ampliado. A assinatura foi acompanha por diversos tutores e seus animais, além de lideranças ligadas ao movimento de proteção bichos.

“A primeira medida que iremos tomar é a liberação da verba para a ampliação do Hospital Veterinário, para que ele possa atender a toda sua demanda", ressaltou.

"A segunda medida", seguiu o governador, "é a abertura de um edital, para que todas as entidades e abrigos possam ser credenciadas para receber um auxílio financeiro. Depois quero me reunir novamente com todos esses representantes para saber deles quem pode integrar, com compromisso, essa Secretaria”, completou o governador. (colaborou Luíza Vieira)