UFCA e outras 3 universidades concedem título de doutor honoris causa a Dilma Rousseff

A medida foi acordada entre as instituições de ensino superior e aprovada por unanimidade na UFCA. Ainda não há data para entrega do título

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) e outras três universidades públicas criadas durante o mandato de Dilma Rousseff vão conceder à ex-presidente o título de doutor honoris causa. Ainda não há data para a solenidade.

A entrega do título, definida em comum acordo pelas universidades, foi anunciada pelo reitor Silvério de Paiva Freitas Júnior, durante a sessão solene na Câmara dos Deputados em comemoração aos 10 anos de criação da UFCA, nesta segunda-feira, 26 de junho. Esta é a primeira vez que a Universidade Federal do Cariri concede o título de Doutor Honoris Causa.

Na UFCA, a medida foi aprovada por unanimidade pelo conselho universitário no dia 22 de junho. Além da universidade cearense, a Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e a Universidade Federal do Sul e do Sudeste do Pará (Unifesspa) também concederão o título.

“O nome dela e o título foram aprovados por unanimidade, para a gente conseguir entregar o primeiro título de Doutor Honoris Causa da instituição, justamente para uma mulher que se dedicou para o avanço do nosso País e, principalmente, na idealização da educação e do ensino superior,” relatou o reitor.

Em pronunciamento sobre o recebimento do título, Dilma Rousseff afirmou que os dez anos de existência das instituições “representam a realização do esforço que fizemos de levar ao interior do país a universidade pública, abrindo novas oportunidades para a população e criando pólos de sustentação e incentivo ao desenvolvimento regional”.

A Universidade Federal do Cariri foi criada, em desmembramento da Universidade Federal do Ceará (UFC), a partir da Lei Nº 12.826 de junho de 2013.

“Não há nada mais gratificante para mim do que ser lembrada por universidades para cuja criação eu tive a oportunidade de colaborar,” disse Dilma.

Durante a mensagem, ela mencionou ainda a dificuldade enfrentada pelas instituições de ensino nos últimos anos e a importância do sistema das cotas no ensino superior.