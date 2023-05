Motoristas por aplicativo do Cariri demandam valor mínimo a R$ 10 e redução de tarifas

Motoristas por aplicativo do setor de locomoção e entregas realizam paralisação durante manhã e tarde desta segunda-feira, 15, em dois pontos de Juazeiro do Norte, no Cariri, a 489,2 km de Fortaleza. Os motoristas se concentraram na rua São Pedro, no início da manhã, até a Praça Padre Cícero. No fim da tarde, a manifestação acontece na Praça do Giradouro, localizada no coração do triângulo Crajubar.



A paralisação é organizada pela Associação de Motoristas por aplicativo do Cariri (Amap Cariri). A categoria dos motoristas e motoqueiros de aplicativo pedem melhores condições de trabalho, principalmente por parte das empresas que trabalham com mobilidade urbana.



Em entrevista à rádio CBN Cariri, Wellinghton Barros, presidente da Amap Cariri, explicou ao repórter Guilherme Carvalho o que está sendo exigido e o restante da programação.



Segundo o presidente da associação, “as empresas não se mobilizaram para conversar com a associação tampouco com a federação. Tentamos diversos contatos, e eles não conversam de forma nenhuma com a categoria”.

“Estamos pedindo para que haja aumento no valor da viagem. No mínimo, R$ 10. E a redução das tarifas cobradas dos aplicativos aos motoristas”, acrescenta o presidente.



“Há um baixo custo no preço das viagens, porém um alto custo de combustível, manutenção e aluguel de veículos", evidencia Wellinghton.

Além de problemas financeiros, a Amap atenta sobre a falta de segurança no trabalho. “Temos assaltos praticamente diários com motoristas. Já tivemos dois homicídios a motoristas no Cariri. Ficamos ao léu no quesito segurança”.

O movimento se repercute com buzinas de cerca de 50 motoristas nesta manhã. A expectativa é que, dos 3.500 motoristas cadastrados na região, pelo menos 200 frequentem a manifestação. “Queria convidar os motoristas de aplicativo do Cariri que não estão presentes a se juntar ao nosso grupo, aumentar de volume, mostrar a força da categoria”, pede o presidente.