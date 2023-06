Cariri e Jaguaribana devem registrar chuvas; veja previsão do tempo no Ceará

As macrogiões do Cariri e Jaguaribana devem registrar chuvas na noite desta quarta-feira, 14, de acordo com a previsão do tempo no Ceará da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A probabilidade de chuvas para os próximos dias é baixa.

Fenômeno climático El Niño começou; como isso pode afetar o Ceará; LEIA

“Apesar desse lindo dia ensolarado, é esperada chuva no Cariri e Jaguaribana durante o período da noite”, explica a meteorologista Rafaela Gomes.

“Na quinta e na sexta-feira é esperada chuva na faixa litorânea, no período da madrugada, manhã e noite nas macrorregiões Jaguaribama, Sertão Central e Cariri.”

As chuvas, segundo a meteorologista, estão sendo causadas por áreas de instabiliades oriundas do leste do Nordeste bem como por interações do relevo e efeitos de brisa.

Previsão do tempo no Ceará:

Quarta-feira, 14/06/2023

Céu variando de sem nuvens a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva na Jaguaribana e Cariri.

Quinta-feira, 15/06/2023



Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões,com baixa possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, na Jaguaribana e no Cariri.

Sexta-feira, 16/06/2023

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, no Sertão Central e Inhamuns, no Cariri e na Jaguaribana.