Novo reitor da UFCA destaca prioridades a serem tratadas durante mandato

O professor Silvério de Paiva Freitas Júnior, do Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade (CCAB/UFCA), foi nomeado reitor da Universidade Federal do Cariri (UFCA). Ofício de nomeação foi assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo Ministro da Educação, Camilo Santana, e publicado no Diário Oficial da União da última sexta-feira, 2. O mandato de quatro anos de Silvério de Paiva teve início no domingo, 4.

Em entrevista ao jornalista Farias Jr, da rádio O POVO CBN Cariri, o reitor destaca que entre as prioridades para os próximos anos estão melhorias estruturais nos camping da UFCA e no fortalecimento de novas parcerias. Além disso, para cada campus há demandas a serem supridas.

“Temos como prioridade no campus de Brejo Santo a adoção definitiva do espaço, bem como melhorar a estrutura física dos laboratórios. Em Barbalha, uma pauta muito importante é a do campo de prática dos alunos, não só por meio de convênios, mas também pleiteando junto à bancada cearense a construção do hospital universitário para o local”, afirma Silvério.

Para os camping de Juazeiro e do Crato, Silvério pontua a importância de se pensar em estratégias para conter a evasão acadêmica por parte dos estudantes.

“No campus Juazeiro, pretendemos realizar a construção de uma biblioteca central, pois a que temos não atende à demanda da nossa instituição. Pensando também na infraestrutura acadêmica, precisamos melhorar a fixação dos estudantes, reduzindo a evasão. Já para o campus Crato, uma pauta importante é o campo de prática para os alunos da medicina veterinária, com a construção de um hospital veterinário no campus”, detalha.

Ainda à rádio O POVO CBN Cariri, o novo reitor comentou sobre a previsão orçamentária para o ano de 2023 e relatou que os recursos financeiros já estão praticamente todos comprometidos.

“Temos para esse ano um orçamento de custeio da universidade, que serve para a manutenção das atividades e para pagamento de bolsas, de contratos contínuos. Ele está restrito, mas veio uma suplementação. Acredito que foi um trabalho muito importante que a gente realizou dentro da universidade é priorizar o aumento das bolsas, então todas as bolsas da universidade, da pró-reitoria de cultura e extensão, de graduação e de pesquisa, estão equivalentes ao que é pago pela CNPq e pela Capes”, pontua o reitor.

Já sobre as expectativas para o mandato, Silvério diz que a comunidade pode esperar um espaço propício para o diálogo e que todas as definições de qualquer ação dentro da universidade serão discutidas em grupo.

“Posso indicar também que faremos boas parcerias com a bancada cearense, com a Assembleia Legislativa do Estado e, realmente, a gente pretende fazer com que a UFCA evolua muito, principalmente aproveitando esse cenário político com o presidente Lula e o Camilo no Ministério da Educação”, conclui.