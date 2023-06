Fóssil do Ubirajara jubatus: visitação no Geopark Araripe é aberta ao público

O fóssil do dinossauro Ubirajara jubatus chegou à região do Cariri nessa quarta-feira, 21. O artefato histórico, que estava na Alemanha há quase 30 anos, será apresentado à comunidade acadêmica nesta quinta-feira, 22, no Geopark Araripe, no Crato.

As visitações serão abertas ao público e podem ser feitas nesta quinta, 22, e sexta-feira, 23, bem como na próxima segunda, 26, e terça-feira, 27, das 9 às 20 horas, no auditório do Georpark Araripe, que fica próximo à Universidade Regional do Cariri (Urca).

Para o diretor do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, Allysson Pinheiro, é um momento importante para o entendimento da população sobre a relevância histórica do fóssil, que retornou ao Brasil depois de um longo processo de repatriação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“É uma grande oportunidade de conversarmos um pouco mais de perto com os nossos estudantes, não só da Urca, mas de outras instituições e escolas, sobre patrimônio, sobre o que é essa repatriação e como a gente pode ajudar o Brasil e o mundo a partir dessa discussão.”

O fóssil, datado do período Cretáceo, é considerado o mais antigo já encontrado na região da Bacia do Araripe. Após ser retirada de forma ilegal do Brasil e retornar ao País no dia 4 de junho, a peça agora será apresentada no Geopark Araripe e e, em seguida, deve ser levada ao Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens.

“Vamos apresentá-lo a toda comunidade da região. Não chega a ser uma exposição, mas será um momento de discussão e de conscientização da população. O fóssil estará no auditório para que o pessoal possa apreciá-lo e conversar com os nossos monitores para entender mais sobre ele. Depois, ele segue para o Museu, em Santana, onde faremos a cerimônia formal e abriremos a exposição 'Ubirajara pertence ao Brasil', da qual ele fará parte”, explica Allysson.