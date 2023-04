Polícia cumpre 12 mandados de prisão contra alvos que cometeram crimes no sul do CE

Prisões ocorreram durante uma operação realizada na manhã desta quinta-feira, 27, no Cariri cearense e em municípios localizados em São Paulo e no Maranhão

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumpriu 12 mandados de prisão preventiva contra alvos envolvidos em crimes registrados na região Sul do Estado. Prisões ocorreram durante uma operação realizada na manhã desta quinta-feira, 27, no Cariri cearense e em municípios localizados em São Paulo e no Maranhão.

Conforme Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ofensiva ocorreu nas cidades de Juazeiro do Norte, Barbalha e Caririaçu. Na ocasião, "foram capturados sete homens e três mulheres investigados por tráfico de drogas, roubo, integrar organização criminosa, homicídio e estupro".

Todos os alvos tinham mandado de prisão em aberto. Operação foi coordenada pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia de Juazeiro do Norte e contou com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI-Sul) e das Delegacias Regional de Crato e Municipais de Barbalha e Caririaçu.

Investigadores cearenses cumpriram ainda mais dois mandados de prisão preventiva em desfavor de dois homens. Alvos já estavam recolhidos, em razão de outros crimes, em prisões de São Paulo e no Maranhão. Ação teve o apoio da Polícia Civil do estado maranhense e do sistema penitenciário da região paulista.

Conforme pasta, "diligências permanecem, com foco em prender os demais alvos destas operações policiais".

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Juazeiro do Norte: (88) 3102 1116/(88) 3102 1105



