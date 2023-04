Três cidades do Cariri irão receber primeira Estação de Tratamento de Esgoto

A empresa de saneamento básico Ambiental Ceará, pertencente ao grupo Aegea, anunciou as obras para os primeiros 100 dias de operação da Parceria Público-Privada (PPP) firmada com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). O leilão da PPP ocorreu em setembro de 2022, e o contrato foi assinado em fevereiro deste ano.

Serão atendidos 17 municípios do Bloco 1 da PPP, sendo estes: Aquiraz, Cascavel, Chorozinho, Eusébio, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Juazeiro do Norte, Barbalha, Farias Brito, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri.

No sul do Ceará, o município de Santana do Cariri receberá a primeira Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em seus 137 anos de existência. As cidades de Nova Olinda e Farias Brito, situadas também na Região Metropolitana do Cariri, também receberão as primeiras ETEs.

O plano compreende ainda o lançamento de mais de 110 km de novas redes coletoras de esgoto, que serão implantados em Aquiraz, Cascavel, Chorozinho, Eusébio, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus e Pacatuba.

Segundo André Facó, diretor-presidente da Ambiental Ceará, o projeto pretende aproveitar e revitalizar a infraestrutura atual. “Em Santana do Cariri nós temos algumas redes coletoras de esgoto que não estão funcionais, eram projetos relativamente antigos, e a gente vai reabilitar essas redes e construir uma Estação de Tratamento de Esgoto para que colete esse esgoto e trate, antes de expor ao meio ambiente”, afirma.

O contrato da PPP tem duração de 30 anos. Algumas obras do pacote de 100 dias terão duração de no mínimo cinco a dez anos, e outras já serão concluídas dentro dos 100 dias. A meta é atingir uma cobertura do esgotamento sanitário da região de 90% até 2033.

Para o diretor executivo da Ambiental Ceará, Danilo Cézar Correia, as obras são de grande importância para a região: “Nós estamos em uma região rica em belezas naturais, uma região que atrai um turismo religioso que é importante para a economia local. Então é um passo para a sociedade devolver os seus dejetos de forma adequada para o meio ambiente.”

A Ambiental Ceará pertence ao grupo Aegea, que atua em 171 municípios, em 13 estados brasileiros. O grupo já opera no Ceará por meio da concessão da Ambiental Crato, no município do Crato. A Aegea venceu o leilão de dois lotes de ativos de saneamento no Ceará realizado em setembro de 2022, com investimentos estimados em R$ 6,2 bilhões.

