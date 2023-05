Operação Sorriso fez 55 cirurgias de fissuras labiopalatinas em quatro dias, no Cariri

Entre a última quarta-feira, 3 de maio, e o sábado, 6, a Operação Sorriso realizou 55 cirurgias gratuitas de pacientes com fissuras no lábio ou no palato, ou lábio leporino, no Hospital São Vicente de Paulo, em Barbalha, no Cariri, a 501,8 km de Fortaleza. O atendimento pós cirúrgico para estes pacientes deve acontecer na UBS João Cabral, em Juazeiro do Norte, nesta quarta-feira, 10 de maio.



Os pacientes que passaram por cirurgias na última semana estavam entre as 98 pessoas, dentre cearenses e moradores de outros estados, que participaram de uma triagem na UBS João Cabral, em Juazeiro do Norte, no último dia 1º de maio.

Dentre aqueles que foram priorizados para realização dos procedimentos cirúrgicos, 40% foram crianças.

“Às vezes são pessoas que conviveram durante muitos anos com restrições, com problemas, e a gente acaba, durante os procedimentos cirúrgicos, conseguindo melhorar um pouquinho a vida dessas pessoas,” afirmou a diretora executiva da Operação Sorriso, Cristina Murachco, ao jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri.

Na entrevista, Cristina Murachco também ressaltou a importância de que os pacientes participem do acompanhamento pós cirúrgico nesta quarta-feira. “É importante que o médico, que a enfermagem, que a gente veja a sequência da cirurgia, que a gente possa dar continuidade a esse atendimento,” informou.

No segundo semestre de 2022, a Operação Sorriso, que realiza mutirões de cirurgias gratuitas em diferentes regiões do Brasil, deve passar também pelo Pará, Amazonas e Rondônia.

Em agosto, a organização médica deve estar em Santarém (PA), para realizar cirurgias de enxerto. Posteriormente, em setembro, a Operação Sorriso iniciará o programa em Parintins (AM), com populações ribeirinhas na região. Por fim, entre o final de outubro e início de novembro deste ano, o grupo vai a Porto Velho (RO).

A Operação Sorriso busca retornar regularmente aos locais onde realiza programas cirúrgicos e, portanto, deve voltar ao Cariri durante o próximo ano. A previsão é de que o retorno aconteça no mês de abril de 2024.