Hoje, 18 de fevereiro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 18 de fevereiro, é feriado? Veja onde e quem folga18 de fevereiro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
No mês de fevereiro, muitas pessoas folgam durante os dias de Carnaval. Contudo, dia 13 também é feriado em alguns municípios brasileiros, coincidindo com o início das festas carnavalescas.
Nesta quarta-feira, 18 de fevereiro, três cidades têm feriados. No Ceará, não é feriado em um município. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 18 de fevereiro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
- Fortuna (Maranhão)
- Pombos (Pernambuco)
- Herval (Rio Grande do Sul)
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Feriados nacionais restantes em 2026
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 3 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo
- 21 de abril (terça-feira): Tiradentes
- 1º de maio (sexta-feira): Dia do Trabalho
- 4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi
- 7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil
- 12 de outubro (segunda-feira): Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
- 2 de novembro (segunda-feira): Finados
- 15 de novembro (domingo): Proclamação da República
- 20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (sexta-feira): Natal
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.