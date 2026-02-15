Carnaval com segurança: Anvisa alerta para uso correto de pomadas capilares

Carnaval com segurança: Anvisa alerta para uso correto de pomadas capilaresUso de produtos para trançar, modelar ou fixar cabelos exige cuidado e não deve ser aplicado em crianças. Saiba como proceder para evitar efeitos adversos
Fantasias, bloquinhos e muita animação marcam o Carnaval, mas, além da folia, é preciso atenção aos cuidados com a saúde, inclusive na hora de modelar os cabelos. As pomadas e pastas utilizadas para trançar, fixar ou estilizar fios exigem uso responsável e não devem, em hipótese alguma, ser aplicadas em crianças.
Nos últimos anos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu dezenas de relatos de reações adversas associadas a esses produtos. Entre os principais problemas registrados estão irritações oculares, alergias e até casos de cegueira temporária, geralmente relacionados ao uso inadequado ou a itens irregulares no mercado.
Em 9 de janeiro de 2026, a Agência emitiu novo alerta reforçando a importância de redobrar a atenção durante períodos festivos, quando o consumo desse tipo de cosmético cresce consideravelmente. Segundo a Anvisa, os produtos são considerados seguros desde que estejam devidamente regularizados e sejam utilizados conforme as orientações do fabricante.
Reações mais comuns notificadas
- Ceratite
- Hiperemia ocular (vermelhidão nos olhos)
- Irritação ocular
- Reações alérgicas
- Sensação de ardência
- Cegueira temporária
Como reduzir os riscos
Para evitar problemas, a recomendação é simples, mas fundamental:
- Ler atentamente o rótulo antes da aplicação;
- Seguir rigorosamente as instruções de uso;
- Utilizar apenas produtos autorizados pela Anvisa;
- Evitar contato direto com os olhos;
- Em caso de contato ocular, lavar imediatamente com água corrente por pelo menos 15 minutos;
- Não aplicar em crianças;
- Guardar o produto em local seguro, longe do alcance de crianças e animais.
Caso ocorra qualquer reação adversa, é importante buscar atendimento médico e comunicar o ocorrido à Anvisa. Consumidores podem registrar notificações pelo sistema e-Notivisa. Já empresas e profissionais de saúde devem utilizar o sistema Notivisa, mediante cadastro.
No Carnaval, a regra é clara: estilo e criatividade são bem-vindos, mas a saúde vem sempre em primeiro lugar.
Confira a lista das últimas 47 pomadas proibidas pela Anvisa
Briefing Agencia De Publicidade E Representações LTDA
- Pomada Modeladora Efeito Seco Mr. Dan
- Pomada Modeladora Efeito Matte Glum
- Pomada Cabelo E Barba Efeito Secp
B&M Indústria, Comércio E Distribuição De Cosméticos LTDA-ME
- Pomada Capilar Efeito Cola Grecco Men
- Pomada Modeladora Capilar 3 Em 1 Grecco Men
- Pomada Finalizadora Efeito Teia Elástica Grecco Men By Mié Barber
- Pomada Finalizadora Waves Grecco 360Waves
- Pomada Modeladora Matte Effect Toque Seco Grecco Men
Chams Indústria De Cosméticos LTDA - ME
- Pomada Fixadora Glue Hair
- Pomada Matte Maxi Farma
- Pomada Efeito Seco Hair On Forza
- Pomada Modeladora e Finalizadora Jan Rosê
- Pomada Líquida Grooming Tuning Nohraan
- Pomada Modeladora Matte L2K
- Pomada Matte Pomada Téia Hair On
- Pomada Cera Para Cabelo Nohraan
- Pomada Matte Masculina
- Pomada Efeito Água Saada
- Pomada Matte Saada
- Pomada Matte Uni Cosmética
- Pomada Matte Pomada 6 Cilindros
- Pomada Fixadora
- Pomada Spider Web Nohraan
- Pomada Branca Modeladora Devons
- Pomada Speed Envoke
- Pomada Efeito Teia
- Pomada Efeito Água (Ressonante)
- Pomada Modeladora Black Capitano
Agape Indústria E Comercio De Cosméticos LTDA
- Pomada Modeladora Molding Premium - Scolari Profissional
- Pomada Modeladora Matte Dartagnan Exosso.Dermal Booster Fluid - La Cutanée
- Pomada Capilar Modeladora Floraminas
Conceito A Industria E Comercio De Cosmeticos LTDA
- Pomada Chappers Efeito Teia 130G
Alianza Indústria E Comércio De Cosméticos LTDA EPP
- Pomada Matte Fixação Alta Gambler
Aliyah Industria Cosmetica LTDA
- Pomada Teia
B. F. Martins LTDA
- Pomada Para Cabelo Alta Fixação Efeito Matte
De Sirius Cosmeticos LTDA - EPP
- Pomada Fixadora Sculpt De Sírius
Bothânico Hair Cosmetic Natural LTDA ME
- Pomada Capilar Nofrizz Bothânico Hair
Cosmaidi Indústria De Cosméticos LTDA ME
- Pomada Modeladora Para Cabelos Awatã Efeito Seco 120GR
Ultran Cosmética LTDA
- Pomada Modeladora Rehidratt Mega Brilho 60G
- Pomada Modeladora Capilar For Men Rehidratt 60 G
- Pomada Modeladora Rehidratt Controle E Equilibrio 60G
- Pomada Modeladora Rehidratt Sérum Pro Repair 60G
Timage Industria Comercio De Cosméticos LTDA - EPP
- Pomada Modeladora - Coreto Matte Extreme - X-Way Professional
Trezzo Indústria E Comércio De Cosméticos LTDA
- Pomada Fixadora Homens Vitiss
Rehair Industria E Comercio De Cosméticos LTDA
- Máscara BTX Quiabo Tratamento Capilar
Anvisa já proibiu a comercialização de mais de 1.500 pomadas
Nos últimos dois anos, a Agência cancelou a autorização de cerca de 1.500 produtos dessa categoria e estabeleceu regras mais rígidas para pomadas capilares. Essas medidas contribuíram para a redução do número de casos de irritação ocular entre 2023 e 2024. No entanto, dados de monitoramento da Anvisa e dos órgãos de saúde indicam que o risco de eventos adversos ainda existe.
A Anvisa mantém em constante atualização um guia de orientação para trancistas e consumidores em geral. No site da Agência, é possível consultar a lista de pomadas autorizadas para uso.