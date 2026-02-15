Carnaval com segurança: Anvisa alerta para uso correto de pomadas capilares

Produtos não devem ser usados em cabelos de crianças / Crédito: João Filho Tavares

Fantasias, bloquinhos e muita animação marcam o Carnaval, mas, além da folia, é preciso atenção aos cuidados com a saúde, inclusive na hora de modelar os cabelos. As pomadas e pastas utilizadas para trançar, fixar ou estilizar fios exigem uso responsável e não devem, em hipótese alguma, ser aplicadas em crianças. Nos últimos anos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu dezenas de relatos de reações adversas associadas a esses produtos. Entre os principais problemas registrados estão irritações oculares, alergias e até casos de cegueira temporária, geralmente relacionados ao uso inadequado ou a itens irregulares no mercado.

Em 9 de janeiro de 2026, a Agência emitiu novo alerta reforçando a importância de redobrar a atenção durante períodos festivos, quando o consumo desse tipo de cosmético cresce consideravelmente. Segundo a Anvisa, os produtos são considerados seguros desde que estejam devidamente regularizados e sejam utilizados conforme as orientações do fabricante.

Reações mais comuns notificadas Ceratite

Hiperemia ocular (vermelhidão nos olhos)

Irritação ocular

Reações alérgicas

Sensação de ardência

Cegueira temporária Como reduzir os riscos Para evitar problemas, a recomendação é simples, mas fundamental: Ler atentamente o rótulo antes da aplicação;

Seguir rigorosamente as instruções de uso;

Utilizar apenas produtos autorizados pela Anvisa;

Evitar contato direto com os olhos;

Em caso de contato ocular, lavar imediatamente com água corrente por pelo menos 15 minutos;

Não aplicar em crianças;

Guardar o produto em local seguro, longe do alcance de crianças e animais. Caso ocorra qualquer reação adversa, é importante buscar atendimento médico e comunicar o ocorrido à Anvisa. Consumidores podem registrar notificações pelo sistema e-Notivisa. Já empresas e profissionais de saúde devem utilizar o sistema Notivisa, mediante cadastro. No Carnaval, a regra é clara: estilo e criatividade são bem-vindos, mas a saúde vem sempre em primeiro lugar.

Confira a lista das últimas 47 pomadas proibidas pela Anvisa Briefing Agencia De Publicidade E Representações LTDA Pomada Modeladora Efeito Seco Mr. Dan

Pomada Modeladora Efeito Matte Glum

Pomada Cabelo E Barba Efeito Secp B&M Indústria, Comércio E Distribuição De Cosméticos LTDA-ME Pomada Capilar Efeito Cola Grecco Men

Pomada Modeladora Capilar 3 Em 1 Grecco Men

Pomada Finalizadora Efeito Teia Elástica Grecco Men By Mié Barber

Pomada Finalizadora Waves Grecco 360Waves

Pomada Modeladora Matte Effect Toque Seco Grecco Men Chams Indústria De Cosméticos LTDA - ME

Pomada Fixadora Glue Hair

Pomada Matte Maxi Farma

Pomada Efeito Seco Hair On Forza

Pomada Modeladora e Finalizadora Jan Rosê

Pomada Líquida Grooming Tuning Nohraan

Pomada Modeladora Matte L2K

Pomada Matte Pomada Téia Hair On

Pomada Cera Para Cabelo Nohraan

Pomada Matte Masculina

Pomada Efeito Água Saada

Pomada Matte Saada

Pomada Matte Uni Cosmética

Pomada Matte Pomada 6 Cilindros

Pomada Fixadora

Pomada Spider Web Nohraan

Pomada Branca Modeladora Devons

Pomada Speed Envoke

Pomada Efeito Teia

Pomada Efeito Água (Ressonante)

Pomada Modeladora Black Capitano Agape Indústria E Comercio De Cosméticos LTDA Pomada Modeladora Molding Premium - Scolari Profissional

Pomada Modeladora Matte Dartagnan Exosso.Dermal Booster Fluid - La Cutanée

Pomada Capilar Modeladora Floraminas Conceito A Industria E Comercio De Cosmeticos LTDA Pomada Chappers Efeito Teia 130G

Alianza Indústria E Comércio De Cosméticos LTDA EPP