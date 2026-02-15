Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carnaval com segurança: Anvisa alerta para uso correto de pomadas capilares

Uso de produtos para trançar, modelar ou fixar cabelos exige cuidado e não deve ser aplicado em crianças. Saiba como proceder para evitar efeitos adversos
Bianca Nogueira / Especial para O POVO
Bianca Nogueira / Especial para O POVO
Fantasias, bloquinhos e muita animação marcam o Carnaval, mas, além da folia, é preciso atenção aos cuidados com a saúde, inclusive na hora de modelar os cabelos. As pomadas e pastas utilizadas para trançar, fixar ou estilizar fios exigem uso responsável e não devem, em hipótese alguma, ser aplicadas em crianças.

Nos últimos anos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu dezenas de relatos de reações adversas associadas a esses produtos. Entre os principais problemas registrados estão irritações oculares, alergias e até casos de cegueira temporária, geralmente relacionados ao uso inadequado ou a itens irregulares no mercado.

Em 9 de janeiro de 2026, a Agência emitiu novo alerta reforçando a importância de redobrar a atenção durante períodos festivos, quando o consumo desse tipo de cosmético cresce consideravelmente. Segundo a Anvisa, os produtos são considerados seguros desde que estejam devidamente regularizados e sejam utilizados conforme as orientações do fabricante.

Reações mais comuns notificadas

  • Ceratite
  • Hiperemia ocular (vermelhidão nos olhos)
  • Irritação ocular
  • Reações alérgicas
  • Sensação de ardência
  • Cegueira temporária

Como reduzir os riscos

Para evitar problemas, a recomendação é simples, mas fundamental:

  • Ler atentamente o rótulo antes da aplicação;
  • Seguir rigorosamente as instruções de uso;
  • Utilizar apenas produtos autorizados pela Anvisa;
  • Evitar contato direto com os olhos;
  • Em caso de contato ocular, lavar imediatamente com água corrente por pelo menos 15 minutos;
  • Não aplicar em crianças;
  • Guardar o produto em local seguro, longe do alcance de crianças e animais.

Caso ocorra qualquer reação adversa, é importante buscar atendimento médico e comunicar o ocorrido à Anvisa. Consumidores podem registrar notificações pelo sistema e-Notivisa. Já empresas e profissionais de saúde devem utilizar o sistema Notivisa, mediante cadastro.

No Carnaval, a regra é clara: estilo e criatividade são bem-vindos, mas a saúde vem sempre em primeiro lugar.

Confira a lista das últimas 47 pomadas proibidas pela Anvisa 

Briefing Agencia De Publicidade E Representações LTDA

  • Pomada Modeladora Efeito Seco Mr. Dan
  • Pomada Modeladora Efeito Matte Glum
  • Pomada Cabelo E Barba Efeito Secp

B&M Indústria, Comércio E Distribuição De Cosméticos LTDA-ME

  • Pomada Capilar Efeito Cola Grecco Men
  • Pomada Modeladora Capilar 3 Em 1 Grecco Men
  • Pomada Finalizadora Efeito Teia Elástica Grecco Men By Mié Barber
  • Pomada Finalizadora Waves Grecco 360Waves
  • Pomada Modeladora Matte Effect Toque Seco Grecco Men

Chams Indústria De Cosméticos LTDA - ME

  • Pomada Fixadora Glue Hair
  • Pomada Matte Maxi Farma
  • Pomada Efeito Seco Hair On Forza
  • Pomada Modeladora e Finalizadora Jan Rosê
  • Pomada Líquida Grooming Tuning Nohraan
  • Pomada Modeladora Matte L2K
  • Pomada Matte Pomada Téia Hair On
  • Pomada Cera Para Cabelo Nohraan
  • Pomada Matte Masculina
  • Pomada Efeito Água Saada
  • Pomada Matte Saada
  • Pomada Matte Uni Cosmética
  • Pomada Matte Pomada 6 Cilindros
  • Pomada Fixadora
  • Pomada Spider Web Nohraan
  • Pomada Branca Modeladora Devons
  • Pomada Speed Envoke
  • Pomada Efeito Teia
  • Pomada Efeito Água (Ressonante)
  • Pomada Modeladora Black Capitano

Agape Indústria E Comercio De Cosméticos LTDA

  • Pomada Modeladora Molding Premium - Scolari Profissional
  • Pomada Modeladora Matte Dartagnan Exosso.Dermal Booster Fluid - La Cutanée
  • Pomada Capilar Modeladora Floraminas

Conceito A Industria E Comercio De Cosmeticos LTDA

  • Pomada Chappers Efeito Teia 130G


Alianza Indústria E Comércio De Cosméticos LTDA EPP

  • Pomada Matte Fixação Alta Gambler

Aliyah Industria Cosmetica LTDA

  • Pomada Teia


B. F. Martins LTDA

  • Pomada Para Cabelo Alta Fixação Efeito Matte

De Sirius Cosmeticos LTDA - EPP

  • Pomada Fixadora Sculpt De Sírius

Bothânico Hair Cosmetic Natural LTDA ME

  • Pomada Capilar Nofrizz Bothânico Hair

Cosmaidi Indústria De Cosméticos LTDA ME

  • Pomada Modeladora Para Cabelos Awatã Efeito Seco 120GR

Ultran Cosmética LTDA

  • Pomada Modeladora Rehidratt Mega Brilho 60G
  • Pomada Modeladora Capilar For Men Rehidratt 60 G
  • Pomada Modeladora Rehidratt Controle E Equilibrio 60G
  • Pomada Modeladora Rehidratt Sérum Pro Repair 60G

Timage Industria Comercio De Cosméticos LTDA - EPP

  • Pomada Modeladora - Coreto Matte Extreme - X-Way Professional

Trezzo Indústria E Comércio De Cosméticos LTDA

  • Pomada Fixadora Homens Vitiss

Rehair Industria E Comercio De Cosméticos LTDA

  • Máscara BTX Quiabo Tratamento Capilar

Anvisa já proibiu a comercialização de mais de 1.500 pomadas

Nos últimos dois anos, a Agência cancelou a autorização de cerca de 1.500 produtos dessa categoria e estabeleceu regras mais rígidas para pomadas capilares. Essas medidas contribuíram para a redução do número de casos de irritação ocular entre 2023 e 2024. No entanto, dados de monitoramento da Anvisa e dos órgãos de saúde indicam que o risco de eventos adversos ainda existe.

A Anvisa mantém em constante atualização um guia de orientação para trancistas e consumidores em geral. No site da Agência, é possível consultar a lista de pomadas autorizadas para uso.

