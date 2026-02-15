Carnaval infantil em Fortaleza: programação de domingo (15)

Fortaleza oferece programação de Carnaval gratuita para crianças neste domingoAcompanhe a programação do Carnaval infantil em Fortaleza deste domingo, 15 de fevereiro (15/02)
Este domingo, 15, não é marcado pela folia de Carnaval somente para os adultos. Espaços públicos e privados realizam programação carnavalesca gratuita para a criançada.
Bandas infantis, bloquinhos e atividades lúdicas compõem a agenda carnavalesca voltada para as crianças em Fortaleza, que tem início pela manhã.
Dos 25 polos oficiais, o Ciclo Carnavalesco reserva o Passeio Público e o Parque Rachel de Queiroz para atrações infantis. Shoppings da Capital e o Beach Park, em Aquiraz, também fazem parte da lista de programação.
Veja programação do Carnaval infantil de Fortaleza de domingo (15/02)
Passeio Público
- Com: Projeto Carambola e banda Aquarelinha
- Quando: a partir das 9 horas
- Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro
- Gratuito
Parque Rachel de Queiroz
- Com: Charanga do Tio Marcão Lindão
- Quando: às 16 horas
- Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy
- Gratuito
- Mais informações: @parqueracheldequeirozpk
Vila Azul do Mar
- Com: Bloquinho da Turma do Beach Park com Maré e Tarta e Robô Ânimus
- Quando: a partir de 17 horas
- Onde: rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz
- Gratuito
- Mais informações: @vilaazuldomar
Shopping RioMar Fortaleza
- Com: Show da Xuxa
- Quando: a partir das 15 horas
- Onde: rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu
- Gratuito
- Mais informações: @riomarfortaleza
Shopping Iguatemi
- Com: Bandinha, pintura facial, camarim fashion, escultura de balões e brincadeiras
- Quando: a partir das 16 horas
- Onde: avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz
- Gratuito
- Mais informações: @iguatemifortaleza
Shopping Benfica
- Com: Carnaval da Trupe Sorriso
- Quando: a partir das 17h30min
- Onde: Praça de Alimentação (avenida Carapinima, 2200 - Benfica)
- Gratuito
- Mais informações: @shoppingbenfica