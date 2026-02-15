Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carnaval infantil em Fortaleza: programação de domingo (15)

Fortaleza oferece programação de Carnaval gratuita para crianças neste domingo

Acompanhe a programação do Carnaval infantil em Fortaleza deste domingo, 15 de fevereiro (15/02)
Este domingo, 15, não é marcado pela folia de Carnaval somente para os adultos. Espaços públicos e privados realizam programação carnavalesca gratuita para a criançada.

Bandas infantis, bloquinhos e atividades lúdicas compõem a agenda carnavalesca voltada para as crianças em Fortaleza, que tem início pela manhã.

Dos 25 polos oficiais, o Ciclo Carnavalesco reserva o Passeio Público e o Parque Rachel de Queiroz para atrações infantis. Shoppings da Capital e o Beach Park, em Aquiraz, também fazem parte da lista de programação.

Veja programação do Carnaval infantil de Fortaleza de domingo (15/02)

Passeio Público

  • Com: Projeto Carambola e banda Aquarelinha
  • Quando: a partir das 9 horas
  • Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro
  • Gratuito

Parque Rachel de Queiroz

  • Com: Charanga do Tio Marcão Lindão
  • Quando: às 16 horas
  • Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy
  • Gratuito
  • Mais informações: @parqueracheldequeirozpk

Vila Azul do Mar

  • Com: Bloquinho da Turma do Beach Park com Maré e Tarta e Robô Ânimus
  • Quando: a partir de 17 horas
  • Onde: rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz
  • Gratuito
  • Mais informações: @vilaazuldomar

Shopping RioMar Fortaleza

  • Com: Show da Xuxa
  • Quando: a partir das 15 horas
  • Onde: rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu
  • Gratuito
  • Mais informações: @riomarfortaleza

Shopping Iguatemi

  • Com: Bandinha, pintura facial, camarim fashion, escultura de balões e brincadeiras
  • Quando: a partir das 16 horas
  • Onde: avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz
  • Gratuito
  • Mais informações: @iguatemifortaleza

Shopping Benfica

  • Com: Carnaval da Trupe Sorriso
  • Quando: a partir das 17h30min
  • Onde: Praça de Alimentação (avenida Carapinima, 2200 - Benfica)
  • Gratuito
  • Mais informações: @shoppingbenfica

