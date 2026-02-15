Médico explica alerta da Anvisa sobre canetas emagrecedoras

Pancreatite está na lista de efeitos colaterais das canetas emagrecedoras segundo Anvisa, mas casos não afetam a eficácia comprovada. Entenda / Crédito: Reprodução / Freepik

Divulgado na segunda-feira, 9, o alerta está disponível no site oficial da instituição e explica os riscos envolvidos e as recomendações para uso de canetas com as substâncias dulaglutida, liraglutida, semaglutida e tirzepatida.

Para entendê-lo com mais detalhes, O POVO entrevistou o médico e diretor do Instituto de Medicina Sallet do Departamento de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Dr. José Afonso Sallet, que explicou as orientações para os profissionais da área e as recomendações da Anvisa sobre o uso das canetas: Leia mais Por que Anvisa proibiu manipulados de Ozempic, Mounjaro e Wegovy no Brasil? Sobre o assunto Por que Anvisa proibiu manipulados de Ozempic, Mounjaro e Wegovy no Brasil? Canetas emagrecedoras: o que diz o alerta da anvisa? O alerta emitido pela Anvisa refere-se exclusivamente ao uso de medicamentos injetáveis da classe dos agonistas do receptor GLP-1, que inclui substâncias como semaglutida, liraglutida, tirzepatida e outras. Essas substâncias são os princípios ativos de medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro.

O monitoramento médico foi motivado pelo risco de reações adversas graves, como a pancreatite aguda, que pode incluir formas necrotizantes e fatais. Recentemente, a autoridade reguladora do Reino Unido (MHRA) informou que registrou, entre 2007 e outubro de 2025, 1.296 notificações de pancreatite relacionadas aos usuários desses medicamentos, incluindo 19 óbitos. No Brasil, de 2020 até 7 de dezembro de 2025, houve o registro de 145 notificações de suspeitas de eventos adversos e seis suspeitas de casos com desfecho de óbito. No entanto, apesar do alerta, não houve mudança na relação de risco e eficácia das substâncias mencionadas. A Anvisa destaca que os benefícios terapêuticos ainda superam os efeitos adversos. O Dr. José Afonso Sallet explica que, em território nacional, a Anvisa já adotou medidas regulatórias para controlar a circulação das canetas emagrecedoras. Dentre elas:

Proibição de importação e comercialização de marcas que não possuem registro sanitário na agência

Bloqueio da fabricação, distribuição, propaganda e uso de produtos sem avaliação oficial de qualidade, eficácia e segurança

Exigência de prescrição médica com retenção da receita para os medicamentos registrados e autorizados

Fiscalização contra comércio irregular e propaganda enganosa, especialmente na internet O alerta reforça a importância de prevenir, diagnosticar e tratar clinicamente de forma adequada os pacientes, evitando o uso indiscriminado das canetas emagrecedoras. “Ou seja, atenção e responsabilidade são fundamentais, sem alarmismo”, diz o médico. Canetas emagrecedoras: O que é a pancreatite aguda? A pancreatite aguda é uma inflamação súbita do pâncreas. No contexto desses medicamentos, ela pode ocorrer por algumas vias. As principais são: O emagrecimento rápido altera o equilíbrio de ácidos biliares e colesterol, podendo formar cálculos (pedras) na vesícula. Se um microcálculo migra e obstrui o canal do pâncreas, pode causar pancreatite.