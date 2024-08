Ovni no Ceará?: Relatos inéditos de avistamentos por pilotos são divulgados

Nesta semana, o Arquivo Nacional tornou públicos novos relatos de pilotos brasileiros sobre avistamentos de objetos voadores não identificados (OVNIs). Com cerca de 35 novos relatórios de 2023, que incluem estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, o Ceará também aparece na lista com dois casos notificados.

As informações estão salvas no Fundo Objeto Voador Não Identificado do Arquivo Nacional, que possui atualmente 967 arquivos públicos. Dentre essas pastas, 11 contêm informações sobre relatos no Ceará.