Julho Dourado: Lula sanciona campanha para saúde de cães e gatos

Foto de apoio ilustrativo: campanha Julho Dourado é assinada pelo presidente Lula para promover saúde dos animais domésticos e de rua e à prevenção de zoonoses a partir desta quarta-feira, 7 / Crédito: Samuel Setubal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) institucionalizou a campanha Julho Dourado, destinada à promoção da saúde dos animais domésticos e de rua e à prevenção de zoonoses durante todo o mês, por meio de Lei assinada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira, 7. Animais abandonados em bairros de Fortaleza preocupam moradores; VEJA



Entre os objetivos estão a promoção de ações que proporcionem qualidade de vida aos bichos, além da viabilização de palestras, seminários, mobilizações e outras atividades para sensibilizar a população, como o incentivo a adoção de animais abandonados.