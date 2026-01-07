Julho Dourado: Lula sanciona campanha para saúde de cães e gatos

Julho Dourado: Lula sanciona campanha para saúde de cães e gatosCampanha Julho Dourado visa promover qualidade de vida aos animais domésticos e de rua e prevenir zoonoses a partir de Lei assinada nesta quarta-feira, 7
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) institucionalizou a campanha Julho Dourado, destinada à promoção da saúde dos animais domésticos e de rua e à prevenção de zoonoses durante todo o mês, por meio de Lei assinada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira, 7.
Entre os objetivos estão a promoção de ações que proporcionem qualidade de vida aos bichos, além da viabilização de palestras, seminários, mobilizações e outras atividades para sensibilizar a população, como o incentivo a adoção de animais abandonados.
Outro foco é o controle das zoonoses, que são doenças transmitidas entre animais e seres humanos, como a raiva, leptospirose, febre maculosa, leishmaniose, toxoplasmose etc. Vacinação segue sendo a forma mais eficaz de combate.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem mais de 30 milhões de animais abandonados, entre 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães, em todo o Brasil.
De acordo com o Governo, avanços legislativos e agravamento das penalidades para crimes de maus-tratos, o aumento da quantidade de animais abandonados e o número de denúncias não foram suficientes para assegurar a proteção efetiva dos direitos dos animais.
A sanção também incentiva a iluminação ou a decoração voluntária da parte externa de prédios públicos e privados com luzes ou faixas na cor dourada, anualmente, durante todo o mês de julho.
"Medidas educativas e preventivas, como campanhas, contribuem para a redução de gastos públicos com saúde, controle populacional animal e atendimento de ocorrências decorrentes do abandono, além de mitigar efeitos adversos sobre a mobilidade urbana e o turismo", justifica a Presidência.
Saiba objetivos da campanha Julho Dourado
- Promover ações que proporcionem qualidade de vida aos animais domésticos e de rua;
- Organizar palestras, seminários, mobilizações e outras atividades para sensibilizar a população sobre a importância de medidas preventivas de zoonoses e educá-la quanto ao zelo para com os animais domésticos e de rua;
- Incentivar a adoção de animais abandonados;
- Contribuir para a melhoria dos indicadores relativos à saúde dos animais domésticos e de rua;
- Ampliar o nível de resolutividade das ações direcionadas à saúde dos animais domésticos e de rua por meio de integração entre a população, os órgãos públicos e privados e as organizações não governamentais que atuam na área de defesa animal;
- Divulgar os preceitos contidos na Declaração Universal dos Direitos dos Animais da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).
