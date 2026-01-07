20 mil mudas de maconha são descobertas em zona de mata do Ceará

Mudas de maconha foram encontradas durante investigação na zona rural de Redenção / Crédito: PMCE/Divulgação

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) localizou uma plantação de 20 mil mudas de maconha na área rural do município de Redenção, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A droga estava em uma área de mata fechada, próximo a uma casa de taipa. As mudas estavam organizadas separadamente em copos de plástico, enfileiradas e protegidas do sol por uma estrutura de tenda feita com pedaços de madeira e tela.