20 mil mudas de maconha são descobertas em zona de mata do Ceará

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) localizou uma plantação de 20 mil mudas de maconha na área rural do município de Redenção, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A droga estava em uma área de mata fechada, próximo a uma casa de taipa.
As mudas estavam organizadas separadamente em copos de plástico, enfileiradas e protegidas do sol por uma estrutura de tenda feita com pedaços de madeira e tela.
O material foi encontrado por equipes da Força Tática de Patrulha Rural do 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM) nessa terça-feira, 7, após receberem informações acerca da possível localização de suspeitos portando armas no distrito de Antônio Diogo.
De acordo com a PMCE, os policiais apreenderam uma amostra do material para encaminhar à unidade plantonista da Polícia Civil da região. O restante da plantação foi destruído pelos militares ainda no local.
A investigação para identificar os suspeitos de envolvimento na produção e comércio das drogas na região será realizada pela Delegacia de Polícia Civil de Redenção.