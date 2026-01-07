Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

20 mil mudas de maconha são descobertas em zona de mata do Ceará

Plantação de 20 mil mudas de maconha é descoberta em zona de mata do Ceará

Amostra da droga foi apreendida e o restante destruído no local pela PMCE. A droga estava em uma área de mata fechada em Redenção
Autor Alexia Vieira
Autor
Alexia Vieira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) localizou uma plantação de 20 mil mudas de maconha na área rural do município de Redenção, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A droga estava em uma área de mata fechada, próximo a uma casa de taipa.

As mudas estavam organizadas separadamente em copos de plástico, enfileiradas e protegidas do sol por uma estrutura de tenda feita com pedaços de madeira e tela.

Leia mais

O material foi encontrado por equipes da Força Tática de Patrulha Rural do 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM) nessa terça-feira, 7, após receberem informações acerca da possível localização de suspeitos portando armas no distrito de Antônio Diogo.

De acordo com a PMCE, os policiais apreenderam uma amostra do material para encaminhar à unidade plantonista da Polícia Civil da região. O restante da plantação foi destruído pelos militares ainda no local.

A investigação para identificar os suspeitos de envolvimento na produção e comércio das drogas na região será realizada pela Delegacia de Polícia Civil de Redenção.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar