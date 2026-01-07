Eliza Samudio: caso tem reviravolta com passaporte achado na Europa

O caso Eliza Samudio voltou ao centro do noticiário após a localização de um passaporte da modelo em Portugal. / Crédito: Marcelo Theobald/Reprodução Instagram @leodiastv

Quinze anos após o assassinato de Eliza Samudio, o caso ganhou uma nova e inesperada reviravolta. O Itamaraty confirmou que o passaporte da modelo foi encontrado em Portugal e entregue ao Consulado-Geral do Brasil em Lisboa. Em nota divulgada nessa terça-feira, 6, o Ministério das Relações Exteriores informou que o passaporte de Eliza, já expirado e oficialmente cancelado, foi localizado em território português. O documento será encaminhado para a sede do Itamaraty, em Brasília, e ficará à disposição da família da modelo.

O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa confirmou que recebeu o passaporte na última sexta-feira, 2, e que, no mesmo dia, solicitou orientações formais ao Itamaraty sobre a destinação do material. Até o momento, não há informações oficiais sobre como o documento foi parar em Portugal. A seguir, veja o que se sabe sobre o passaporte localizado em Portugal, a aproximação de Eliza Samudio com Cristiano Ronaldo e a cronologia completa do caso. Caso Eliza Samudio: como o documento foi encontrado Um brasileiro que vive em Portugal afirmou ter encontrado o suposto passaporte de Eliza Samudio no fim de 2025, segundo informações reveladas pelo Portal Leo Dias.

O homem, que preferiu não se identificar, relatou que achou o documento entre livros em uma estante de um apartamento alugado onde mora com a família e outros inquilinos. De acordo com o relato, o passaporte foi emitido em 2006 e possui todas as 32 páginas intactas. Consta apenas um carimbo de entrada em Portugal, datado de 5 de maio de 2007, sem registros de saída ou de novas viagens internacionais. O morador disse ter ficado em choque ao reconhecer o nome e a imagem da modelo, devido à repercussão internacional do caso.

Consulado aguarda orientações de Brasília Em comunicado enviado ao Portal Leo Dias, o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa esclareceu que apenas recebeu o documento e comunicou oficialmente o Itamaraty. Segundo o órgão, caberá às autoridades em Brasília decidir os próximos passos, já que o caso não é de competência direta do consulado. A nota também reforça que o consulado e a embaixada brasileira em Lisboa são postos independentes, e que qualquer definição sobre o destino do passaporte será determinada pelo Ministério das Relações Exteriores.

Caso Eliza Samudio: viagens à Europa e suposto affair com Cristiano Ronaldo A localização do passaporte em Portugal também trouxe de volta informações sobre as viagens internacionais feitas por Eliza Samudio antes de seu desaparecimento. A modelo esteve na Europa ao menos três vezes entre 2007 e o início de 2009, período em que teria viajado para acompanhar jogos de Cristiano Ronaldo, com quem afirmou ter vivido um breve affair.