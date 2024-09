Caso Priscila Belfort: o que aconteceu com irmã de Vitor Belfort

Disney Plus lança documentário sobre caso de Priscila Belfort; relembre o que aconteceu com a irmã do lutador Vitor Belfort, que nunca foi encontrada

O documentário de quatro episódios relembra o trágico sumiço da irmã do lutador Vitor Belfort, que aconteceu há 20 anos, no Rio de Janeiro. Desde então, o caso segue sem respostas. Na época, ela tinha 29 anos de idade.

A repercussão nacional do sumiço de Priscila influenciou o modo como a Polícia trabalha casos como esse. Após a militância em torno da tragédia, foi criada a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) no Rio de Janeiro para separar os casos de desaparecimento dos casos de homicídio e roubo.

O que aconteceu com Priscila Belfort? Relembre o caso

No dia 9 de janeiro de 2004, numa sexta-feira, Priscila Belfort foi vista pela última vez caminhando em uma das avenidas mais movimentadas do centro do Rio de Janeiro, a Marechal Floriano, por volta das 13h.

O desaparecimento aconteceu logo após Priscila sair do prédio onde trabalhava, na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, para almoçar. No dia seguinte, as buscas por ela já haviam começado, com sua família revezando em todas as regiões da cidade.

A situação foi amplamente divulgada pela mídia, em grande parte devido à fama de seu irmão, que na época já era uma figura pública de renome no mundo do MMA.