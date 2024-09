Eliza Samudio: o que aconteceu? Relembre caso do goleiro Bruno

Hoje estreia A Vítima Invisível: caso de Eliza Samudio na Netflix; relembre o que aconteceu 14 anos após o desaparecimento da ex do goleiro Bruno

Eliza Samudio foi morta a mando do jogador e desde então seu corpo nunca foi encontrado.

“A Vítima Invisível: o caso de Eliza Samudio” estreia hoje, 26 de setembro, na Netflix. O filme documental retrata o caso da ex-namorada do goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, que chocou o Brasil em 2010.

No ano em que Eliza desapareceu, ela tinha 26 anos e um filho com Bruno. Antes do jogador organizar o assassinato, já havia cometido diversos crimes contra a atriz, mesmo grávida, o que fez ela registrar queixa na polícia por sequestro, agressão e ameaça.

O principal objetivo do documentário é mostrar como foi a trajetória de Eliza antes do seu desaparecimento, sob a perspectiva dela. Além disso, o filme promete trazer detalhes negligenciados pelas organizações antes, durante e depois do processo de investigação.

Caso do goleiro Bruno: relembre o que aconteceu com Eliza Samudio

Eliza Samudio tinha 26 anos de idade quando desapareceu em junho de 2010 após afirmar que estava sendo perseguida e ameaçada pelo então goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza, famoso por jogar pelo Flamengo.