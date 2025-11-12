Cristiano Ronaldo diz que Copa do Mundo de 2026 será a última da carreira

Cristiano Ronaldo comemora gol na final da Liga das Nações contra a Espanha / Crédito: TOBIAS SCHWARZ / AFP

O astro português Cristiano Ronaldo afirmou, nesa terça-feira, 11, que a Copa do Mundo de 2026, que ele disputará com 41 anos, será a última de sua carreira. "Definitivamente, sim", respondeu o atacante do Al-Nassr ao ser questionado se o próximo Mundial será o último. "Terei 41 anos e acredito que será o momento", disse em um fórum sobre turismo na Arábia Saudita.