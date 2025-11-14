Feriado do dia 15 pode ser transferido para sexta? Descubra agora

O feriado da Proclamação da República será comemorado neste sábado, 15 / Crédito: Reprodução / Matheus Bertelli /Pexels

O feriado da Proclamação da República será comemorado neste sábado, 15 de novembro, como mais um dos feriados que caem em um dia do fim de semana. No entanto, a quinta-feira seguinte, 20 de novembro, será o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, feriado em todo o País.

Já em caso de mudança do primeiro feriado para o dia 21, o Brasil teria um feriadão de quatro dias, contando com o fim de semana. Apesar de não haver previsão de mudanças em feriados de 2025, entenda se é possível ter ainda alterações.

Feriados nacionais podem ser transferidos para outro dia? Os feriados do Brasil são estabelecidos por leis ou - em casos excepcionais - por medidas provisórias. Atualmente, são regidos pela Lei n.º 9.093/1995, que define os feriados civis e religiosos. A criação de feriados nacionais é de competência do governo federal, enquanto estados e municípios têm autonomia para criar os seus próprios feriados, seguindo as quantidades delimitadas.

Como é a divisão para o estabelecimento de feriados: Nacional: 11 feriados são definidos pelo Governo Federal.



Estadual: Cada estado pode instituir um feriado estadual por meio de lei; geralmente este posto é ocupado pela Data Magna.



Municipal: Os municípios podem ter até quatro feriados religiosos definidos por lei municipal. Leia mais Feriado de 15 de novembro: veja o que abre e o que fecha em Fortaleza Sobre o assunto Feriado de 15 de novembro: veja o que abre e o que fecha em Fortaleza Como ocorre a troca de feriados para os trabalhadores? No caso de trabalhadores que seguem regimes específicos de trabalho, os feriados não são compensados da mesma forma. Empresas do comércio ou indústria podem fazer, com antecedência, acordos para mudarem a data da folga nos feriados.